River recupera dos jugadores clave para enfrentar a Lanús, pero Ponzio sigue preocupado por una baja

Ambos volantes evolucionan favorablemente de sus lesiones y podrían estar disponibles para los octavos de final del Torneo Clausura.

Hoy 14:23

River comenzó una semana decisiva con buenas noticias para Leonardo Ponzio. En el regreso a los entrenamientos de este lunes, Fausto Vera y Juan Cruz Meza participaron de buena parte de la práctica junto al resto del plantel, por lo que ambos tienen grandes posibilidades de reaparecer el próximo domingo ante Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura.

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El encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental, donde el Millonario buscará avanzar a los cuartos de final y mantener viva su última oportunidad de conquistar un título en la temporada.

La principal preocupación del cuerpo técnico continúa estando en el mediocampo, especialmente en la posición de volante central, donde las lesiones obligaron a Ponzio a buscar distintas alternativas durante los últimos encuentros.

En ese contexto, la recuperación de Fausto Vera representa un alivio importante para el entrenador, ya que podría volver a contar con un futbolista experimentado para ocupar una posición fundamental en el funcionamiento del equipo.

El mediocampista sufrió un desgarro ante Belgrano y viene cumpliendo con su proceso de rehabilitación. Si continúa evolucionando favorablemente durante los próximos entrenamientos, tendría posibilidades concretas de ser titular frente al Granate.

Además, su regreso podría producirse en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en el club, debido a que River no tendría previsto ejecutar la opción de compra de su pase al finalizar la temporada.

Juan Cruz Meza también se acerca a su regreso

Otra de las buenas noticias para Ponzio es la evolución de Juan Cruz Meza, el mediocampista correntino de 18 años que se recupera del desgarro sufrido durante el Superclásico ante Boca, el pasado 1° de noviembre.

Después de aproximadamente dos semanas de rehabilitación, el juvenil pudo completar buena parte del entrenamiento junto a sus compañeros y quedó encaminado para volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

Su posible regreso le permitiría a Ponzio sumar una alternativa importante en el mediocampo, ya que Meza puede desempeñarse en diferentes posiciones de ese sector, incluido el puesto de volante central.

Aníbal Moreno, cada vez más complicado para jugar ante Lanús

La situación más preocupante sigue siendo la de Aníbal Moreno, quien continúa trabajando de manera diferenciada debido a una discopatía lumbar.

El mediocampista todavía no logró reincorporarse a los entrenamientos normales y, a medida que se acerca el partido, sus posibilidades de estar disponible frente a Lanús disminuyen.

Si durante los próximos dos días no consigue trabajar a la par del grupo, su presencia en el encuentro quedaría prácticamente descartada.

Ante este panorama, Ponzio cuenta también con los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva como alternativas para ocupar el centro del mediocampo, aunque la posible recuperación de Vera aparece como la solución más probable.

De esta manera, River afronta una semana clave para recuperar futbolistas y definir su formación ante Lanús, en un partido de eliminación directa donde el Millonario buscará dejar atrás sus últimas actuaciones y continuar en la pelea por el Torneo Clausura.