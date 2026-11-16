LeBron James sigue haciendo historia en la NBA: alcanzó un impresionante récord a los 41 años

En su temporada número 24, el estadounidense continúa ampliando una trayectoria repleta de marcas históricas.

Hoy 14:31

LeBron James volvió a escribir una página dorada en la historia de la NBA. A los 41 años, y mientras disputa su temporada número 24 en la mejor liga de básquet del mundo, el estadounidense alcanzó una nueva marca que lo posiciona entre los tres jugadores con más asistencias de todos los tiempos.

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El histórico registro llegó durante la victoria de Philadelphia 76ers por 131-124 frente a Indiana Pacers, en un encuentro en el que LeBron volvió a demostrar su vigencia y su capacidad para influir en el juego más allá de la anotación.

La jugada que le permitió alcanzar el récord ocurrió durante el último cuarto, cuando James asistió a VJ Edgecombe para una conversión que representó su undécima asistencia de la noche y la número 12.092 de su carrera.

Con esa cifra, LeBron superó las 12.091 asistencias de Jason Kidd y se ubicó en el tercer puesto de la clasificación histórica de la NBA, un nuevo reconocimiento a su extraordinaria trayectoria.

Ahora, solamente tiene por delante a John Stockton, líder absoluto con 15.806 asistencias, y a Chris Paul, quien ocupa el segundo lugar con 12.552. De esta manera, el estadounidense quedó a 460 asistencias de igualar la marca del segundo máximo asistidor.

En cuanto a su actuación frente a Indiana, James terminó con 15 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, mientras que los principales anotadores de Philadelphia fueron Jaylen Brown, con 31 unidades, y Tyrese Maxey, con 27.

La emoción de LeBron James después de alcanzar el récord

Tras el encuentro, el máximo anotador histórico de la NBA expresó su satisfacción por haber conseguido una nueva marca y destacó la importancia del juego colectivo a lo largo de su carrera.

“Es algo muy humilde. Es algo que obviamente no imaginaba en mi carrera, pero sabía que las asistencias significaban mucho para mí. Se trata de mover la pelota, encontrar a mis compañeros y ponerla en el momento y el lugar adecuados”, manifestó.

Además, el estadounidense valoró la posibilidad de compartir una clasificación histórica con algunas de las principales leyendas de la competencia.

“Estar vinculado con algunos de los mejores que jugaron este deporte y con un querido amigo mío como J-Kidd es un honor”, agregó en referencia a Jason Kidd.

Una carrera que sigue sumando marcas históricas

El nuevo registro se incorpora a una extensa colección de récords que consolidan a LeBron James como uno de los jugadores más importantes de la historia del básquet.

Además de ser el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, el estadounidense lidera las estadísticas históricas de partidos disputados, minutos jugados y tiros de campo convertidos e intentados.

A esto se suma su participación en 24 temporadas de la liga, una marca sin precedentes que refleja su extraordinaria longevidad deportiva.

A pocas semanas de cumplir 42 años, LeBron continúa demostrando su vigencia en la máxima competencia del básquet mundial y sigue ampliando un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.