Elías Suárez se reunió con integrantes de las Agencias de Desarrollo Territorial y de las Zonas Viales de la provincia

El gobernador se reunió con integrantes de las Agencias de Desarrollo Territorial y de las Zonas Viales de la provincia para coordinar acciones conjuntas y ordenar la planificación de obras anunciadas en el interior santiagueño de cara a 2027.

Hoy 14:30

El plan vial prevé el mejoramiento de más de 1.400 kilómetros de caminos, fundamentales para el tránsito de la producción agropecuaria y para garantizar el acceso de las familias a escuelas y centros de salud.

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El mandatario destacó el rol estratégico de las Agencias de Desarrollo Territorial y anunció que a las 12 sedes equipadas se sumarán 7 nuevas unidades, para alcanzar un total de 19 agencias preparadas para acompañar a los productores de cada región.

Asimismo, instó a los responsables de cada zona a sostener un trabajo articulado con intendentes, comisionados municipales e instituciones locales.