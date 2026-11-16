Murió Lautaro Aguirre, el joven que sufrió un grave accidente en una BMW robada en Las Termas

El joven de 20 años falleció anoche en el Hospital Regional, donde permanecía internado desde hacía diez días. La motocicleta BMW en la que circulaba junto a un adolescente tenía pedido de secuestro por robo desde Mar del Plata.

Hoy 14:58

Lautaro Ricardo Aguirre, de 20 años, falleció este domingo por la noche, alrededor de las 23:30, en el Hospital Regional, donde permanecía internado tras sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en Las Termas de Río Hondo.

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El joven había protagonizado un violento siniestro vial en inmediaciones de la rotonda de Av. Néstor Kirchner y calle Maipú, mientras circulaba a bordo de una motocicleta BMW G310R, acompañado por un adolescente de 16 años.

Como consecuencia del impacto, Aguirre sufrió fracturas de pelvis y brazo derecho, por lo que inicialmente fue asistido en el CIS Termas y posteriormente derivado al Hospital Regional de esta Capital, donde permaneció internado durante 10 días.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada durante la madrugada de este lunes al personal que cumple servicio adicional en el nosocomio.

La motocicleta tenía pedido de secuestro por robo

Durante las primeras actuaciones realizadas en el lugar del siniestro, los efectivos policiales advirtieron que tanto los ocupantes como la motocicleta ya no se encontraban allí. Los dos jóvenes habían sido trasladados al centro de salud, mientras que el rodado no estaba en el lugar del impacto.

A partir de los datos aportados por transeúntes y de las averiguaciones realizadas, los efectivos lograron localizar la BMW G310R en un terreno baldío situado a unos 200 metros del accidente. La motocicleta estaba cubierta con una bolsa de nailon, presentaba daños en su parte trasera y en el sistema de encendido, y no tenía dominio colocado.

Posteriormente, la verificación del rodado permitió establecer que registraba un pedido de secuestro vigente desde el 8 de agosto de 2026, vinculado a una denuncia por robo radicada en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

La fiscal interviniente, Dra. Pérez Vicens, dispuso en su momento la realización de las tareas de rigor y el secuestro de la motocicleta, conforme a lo consignado en las actuaciones judiciales.