El Gobierno tuvo superávit en octubre y quedó más cerca de cumplir la meta fiscal con el FMI

El sector público registró un excedente de casi 2 billones de pesos. En lo que va del año tiene un 1,4% del PBI de superávit, en línea con lo que acordó con el Fondo Monetario.

Hoy 14:54

El Gobierno nacional tuvo en octubre otro mes de superávit en las cuentas públicas y quedó más cerca de cumplir con la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario.

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Según informó el ministro de Economía Luis Caputo, la administración nacional tuvo un excedente primario de $1.931.156 millones y, al sumar el pago de intereses de deuda, un superávit financiero de $1.578.627 millones.

El resultado financiero mostró una mejora interanual del 204,9%, de acuerdo con los datos difundidos por el funcionario. Así, en los primeros diez meses del año, las cuentas públicas acumularon un excedente primario equivalente a aproximadamente 1,4% del PBI y un superávit financiero de 0,4%.

Caputo explicó que el resultado de octubre respondió a un crecimiento interanual del 31,2% en los ingresos totales, frente a una suba del 23,6% en el gasto primario.

Según Caputo, "el resultado de octubre es consistente con la meta prevista para este año en el proyecto de Presupuesto 2027". La explicación oficial contempla el incremento estacional del gasto primario que habitualmente se registra en diciembre, un factor que condiciona la evolución del resultado fiscal en el cierre del año.