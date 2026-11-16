Resultados de controles de alcoholemia en Jujuy superan los 100 positivos

La Policía de Jujuy reporta más de 100 positivos en controles de alcoholemia realizados entre el 12 y el 16 de noviembre, destacando la importancia de la seguridad vial en la provincia.

Hoy 14:47

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy ha presentado un informe detallado sobre los operativos de control de alcoholemia llevados a cabo en la provincia entre el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre de 2026. Durante este período, se realizaron un total de 1.632 actas de las cuales 120 correspondieron específicamente a controles de alcoholemia. Este número representa aproximadamente el 7 % del total de las actas emitidas, lo que resalta la relevancia de esta infracción en el contexto de la seguridad vial.

El informe revela que, además de los controles de alcoholemia, se registraron 1.512 infracciones de diferentes tipos, aunque no se detectaron actas relacionadas con exceso de velocidad durante los operativos. Esto sugiere un enfoque particular en el consumo de alcohol y su relación con los siniestros viales, que son considerados una de las principales causas de accidentes en la región.

En el mismo lapso de tiempo, se produjeron 62 siniestros viales en Jujuy, los cuales, afortunadamente, no resultaron en víctimas fatales. Este dato es un indicador positivo en términos de la seguridad en las vías, aunque la cifra de siniestros sigue siendo una preocupación para las autoridades.

Los operativos de control son parte de un esfuerzo continuo de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial para prevenir accidentes y mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía, incluyendo conductores, pasajeros y peatones. La Policía de Jujuy enfatiza que la prevención es clave para reducir la siniestralidad y fomentar hábitos de conducción responsables entre la población.

A pesar de la ausencia de víctimas fatales, la policía continúa instando a la ciudadanía a tomar decisiones más seguras al momento de conducir, especialmente en lo que respecta al consumo de alcohol. La implementación de controles regulares es una estrategia que busca crear conciencia sobre los riesgos asociados con la conducción bajo los efectos del alcohol.

El éxito de los operativos de control de alcoholemia dependerá no solo de la labor de la policía, sino también de la colaboración de la comunidad en general. La educación vial y la conciencia sobre el consumo responsable de alcohol son fundamentales para lograr un entorno más seguro en las carreteras de Jujuy.