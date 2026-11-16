Scaloni prepara cambios en la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica: el posible once titular

La Albiceleste buscará cerrar el 2026 con una victoria después de la derrota ante Uruguay. El entrenador realizaría modificaciones en el equipo que saldrá a la cancha este martes en Córdoba.

Hoy 14:42

La Selección Argentina se prepara para afrontar su último compromiso del año, cuando enfrente este martes 17 de noviembre a Costa Rica, en un amistoso internacional que se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero. Después de la derrota por 2-1 ante Uruguay, el entrenador Lionel Scaloni analiza cambios en la formación titular.

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El objetivo de la Albiceleste será recuperar la imagen futbolística y despedir el 2026 con un triunfo, en medio de una etapa de renovación del plantel. Para este encuentro, el cuerpo técnico tendría prácticamente definido el equipo, aunque todavía mantiene una incógnita en el sector izquierdo de la defensa.

En el arco continuará Gerónimo Rulli, quien fue titular frente a Uruguay y volvería a recibir la confianza del entrenador para el segundo amistoso de la fecha FIFA.

En la última línea, Agustín Giay ocuparía el lateral derecho, mientras que la dupla central estaría integrada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. La principal duda pasa por el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Román Vega se disputan un lugar desde el arranque.

Los cambios que prepara Scaloni en el mediocampo y el ataque

En la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández continuarían entre los titulares, acompañados por Nicolás Paz, quien volvería a tener protagonismo en la generación de juego.

Por su parte, Gianluca Prestianni y Matías Soulé aparecen como las principales novedades en el sector ofensivo. Ambos ingresarían en reemplazo de Thiago Almada y Exequiel Palacios, quienes no lograron destacarse en la caída frente a la Celeste.

En tanto, Julián Álvarez se mantendría como la principal referencia de ataque. El delantero viene de convertir el único gol argentino ante Uruguay y buscará volver a ser determinante frente al conjunto centroamericano.

La probable formación de Argentina ante Costa Rica

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

De esta manera, Scaloni apostaría por una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes para afrontar el último partido de la temporada, con la intención de seguir evaluando alternativas de cara a los próximos desafíos de la Selección argentina.

El encuentro ante Costa Rica, previsto para este martes desde las 20 en Córdoba, será la última presentación de la Albiceleste en 2026 antes de comenzar a proyectar su calendario internacional de 2027.