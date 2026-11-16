Detienen a hombre por conexiones eléctricas ilegales en Catamarca

Un hombre fue detenido en San Fernando del Valle de Catamarca por realizar conexiones eléctricas clandestinas, tras un operativo policial que se inició por una alerta al SAE-911.

Hoy 15:22

Un operativo policial llevado a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca resultó en la detención de un hombre de 43 años identificado como Molina, el pasado domingo a las 18:00. Esta intervención se produjo tras una alerta recibida por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), que informaba sobre una posible actividad irregular relacionada con el tendido eléctrico en la intersección de las calles Yocavil y Chuquisaca.

Los efectivos de la Comisaría Séptima llegaron al lugar de los hechos y, tras constatar la presencia del sospechoso, procedieron a su aprehensión inmediata. Durante la intervención, se confiscó una mochila que el detenido portaba, la cual contenía herramientas de mano, cables y guantes de trabajo, elementos que se presume estaban destinados a realizar conexiones eléctricas clandestinas.

El informe policial preliminar indica que el aprehendido pudo haber estado realizando conexiones eléctricas ilegales en la zona, aunque no se ha especificado si estas maniobras estaban dirigidas a un hogar particular, a un negocio o si afectaban el suministro eléctrico de los vecinos. Este aspecto es crítico, ya que las conexiones clandestinas pueden poner en riesgo la seguridad eléctrica de toda una comunidad.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la sede de la Comisaría Séptima, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte. Este paso es fundamental para que se inicie el proceso judicial correspondiente, en el que se evaluarán las actuaciones labradas por la policía y se analizará el material secuestrado.

Además, se espera que la fiscalía intervenga en la revisión de informes técnicos que puedan esclarecer la naturaleza de los actos del detenido. La investigación se encuentra en curso y es vital para determinar las posibles anomalías en el suministro eléctrico y la seguridad de la red eléctrica en la zona.

Este tipo de operativos subrayan el compromiso de las autoridades locales para combatir las actividades ilegales que afectan la infraestructura crítica de la provincia. La seguridad eléctrica es un tema de suma importancia, y las acciones de la policía son un paso hacia la prevención de riesgos asociados con la manipulación no autorizada de las instalaciones eléctricas.

Las conexiones eléctricas clandestinas no solo representan un peligro para los usuarios, sino que también pueden tener consecuencias graves para la red eléctrica en su totalidad. La pronta acción de las fuerzas de seguridad en este caso es un ejemplo de la importancia de la vigilancia y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios públicos.