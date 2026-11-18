La Albiceleste se mantiene como escolta de España en la última clasificación del año. Francia completa el podio, mientras que Marruecos protagonizó uno de los movimientos más destacados.

Hoy 13:48

La Selección Argentina terminó el 2026 entre las mejores del mundo. Tras la última fecha FIFA de noviembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se mantuvo en el segundo puesto del ranking mundial, por detrás de España, que continúa como líder de la clasificación internacional.

La Albiceleste cerró su calendario con una contundente victoria por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba, resultado que le permitió sumar puntos después de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera. De esta manera, el seleccionado nacional conserva su lugar entre las principales potencias del fútbol mundial.

En lo más alto aparece España, vigente campeona del mundo, que mantiene el liderazgo pese a haber perdido por 3-2 ante Inglaterra en su última presentación. Argentina ocupa la segunda posición con 1.966,13 puntos, mientras que Francia completa el podio con 1.950,82 unidades.

Uno de los movimientos más destacados fue el ascenso de Marruecos al quinto puesto, luego de superar a selecciones de peso como Portugal y Brasil. Por su parte, Inglaterra se mantuvo en la cuarta ubicación, a pesar de su importante triunfo frente al combinado español.

La permanencia de Argentina entre los primeros lugares refleja la regularidad que sostuvo el equipo de Scaloni, incluso después del retiro de Lionel Messi de la Selección y la salida de otros referentes históricos del plantel.

Con esta actualización, la FIFA cerró su clasificación de 2026 y el próximo movimiento del ranking se producirá durante 2027, cuando las selecciones retomen sus compromisos internacionales y comiencen a proyectar los desafíos del nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030.