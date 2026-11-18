El jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Regional, doctor Giovanni Manzoni, habló con Radio Panorama sobre los avances en la atención de bebés prematuros, los factores de riesgo y el acompañamiento a las familias durante las internaciones.

Hoy 13:30

En el marco de la Semana del Prematuro, el doctor Giovanni Manzoni, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Santiago del Estero, destacó los avances en la atención de los bebés que nacen antes de término y remarcó la importancia de la prevención y del acompañamiento familiar durante las internaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, el especialista señaló que la mortalidad de los bebés prematuros mejoró en los últimos años, aunque todavía existen desafíos para la ciencia. En ese contexto, explicó que durante esta semana se organizan talleres y charlas destinados a las familias que atraviesan el proceso de tener a sus hijos internados.

“Podemos evitar factores de riesgo asociados a la mamá, como hipertensión, diabetes, procesos infecciosos y embarazos múltiples. Esto permite actuar oportunamente. Uno de cada diez nacimientos son prematuros y la prevención es lo más importante”, sostuvo.

Manzoni explicó que el nacimiento prematuro puede generar distintas complicaciones, entre ellas respiratorias, hematológicas, óseas y cerebrales. Por ese motivo, destacó la necesidad de que estos bebés nazcan en centros de salud que cuenten con tecnología y personal especializado para brindarles los tratamientos adecuados.

También hizo hincapié en el impacto que las internaciones prolongadas tienen sobre las familias. “Suelen ser internaciones largas, situaciones para las que la familia no está preparada. Por eso, el Servicio de Neonatología cuenta con psicólogos que acompañan en el proceso, que es duro pero no imposible”, expresó.

En cuanto a la evolución de los niños, indicó que algunos logran desarrollarse con normalidad, mientras que otros pueden presentar secuelas y necesitan estimulación para llevar adelante sus actividades diarias.

El profesional también destacó el respaldo del Gobierno provincial y del Ministerio de Salud para el funcionamiento del servicio. “Tenemos el apoyo provincial, del Ministerio de Salud de la provincia, porque el Gobierno entiende que es un servicio de alta complejidad”, afirmó.

Actualmente, el Servicio de Neonatología del Hospital Regional cuenta con 55 lugares destinados a la internación de recién nacidos que requieren distintos niveles de atención. Allí trabaja un equipo de profesionales de diferentes especialidades para responder a las necesidades clínicas de los bebés y acompañar a sus familias durante todo el proceso.