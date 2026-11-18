El oficialismo reunió 126 legisladores y quedó a solo tres de los 129 necesarios para iniciar el debate. La ausencia de apoyo de Provincias Unidas y el MID frustró el tratamiento de dos proyectos clave para la gestión de Javier Milei.

Hoy 13:29

El Gobierno de Javier Milei sufrió este miércoles un revés en la Cámara de Diputados, luego de que el oficialismo no lograra reunir el quórum necesario para iniciar la sesión especial en la que buscaba avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

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La convocatoria estaba prevista para las 12 del mediodía, pero solo 126 legisladores ocuparon sus bancas, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Ante esta situación, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión alrededor de las 12.30, tras media hora de espera.

El oficialismo había organizado una jornada parlamentaria de aproximadamente 13 horas para tratar varios proyectos impulsados por el Ejecutivo. Sin embargo, la decisión de Provincias Unidas y el MID de no aportar al quórum terminó frustrando las expectativas del Gobierno.

La situación quedó expuesta en el recinto, donde Gisela Scaglia y otros diputados de Provincias Unidas permanecieron de pie sin ocupar sus bancas, mientras Menem intentaba alcanzar el número necesario para comenzar la sesión.

Los motivos detrás de la falta de quórum

La decisión de Provincias Unidas estuvo vinculada con reclamos que el bloque mantiene pendientes con el oficialismo, principalmente por el régimen de biocombustibles y la representación en el Consejo de la Magistratura.

El espacio, integrado por legisladores cercanos a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, busca avanzar con modificaciones al régimen de mezcla obligatoria de combustibles y reclama que se respete su representación en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.

En particular, Provincias Unidas pretende que el diputado Juan Brugge ocupe el lugar correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura, mientras que el PRO también busca acceder a esa representación.

La Ley Malvinas y la reforma del Banco Central quedaron sin tratamiento

La falta de quórum impidió que el oficialismo avanzara con dos de las principales iniciativas de su agenda legislativa.

Por un lado, la Ley Malvinas propone endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización argentina. También contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y modificaciones penales vinculadas con la injerencia extranjera.

El proyecto ya generaba diferencias con sectores de la oposición y bloques aliados, especialmente por algunos artículos relacionados con las atribuciones del Poder Ejecutivo y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.

Por otra parte, quedó pendiente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca establecer como objetivo central de la entidad preservar el valor de la moneda y prohibir el financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria.

La iniciativa había regresado a Diputados después de las modificaciones introducidas por el Senado y el oficialismo pretendía avanzar con su sanción definitiva.

Además, el temario incluía acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, modificaciones al Protocolo de Montevideo, convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y una reforma vinculada con las pequeñas y medianas empresas.

De esta manera, todos los proyectos previstos quedaron sin tratamiento, mientras el oficialismo deberá retomar las negociaciones parlamentarias para intentar reunir los apoyos necesarios en una nueva convocatoria.