El exintegrante de las Brigadas Rojas italianas permanece prófugo desde el pasado martes, cuando escapó de su prisión domiciliaria. Las imágenes que analiza la Justicia.

Hoy 13:35

A plena luz del día, vestido con la elegancia que suele caracterizar a los caballeros italianos y una tranquilidad asombrosa para tratarse de un prófugo de la Justicia.

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Así fue filmado el terrorista italiano Leonardo Bertulazzi el pasado martes, apenas unas pocas horas después de su cinematográfica fuga, en un local de ropa ubicado en la localidad de Martínez, partido bonaerense de San Isidro. Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del comercio, ya son analizadas por la jueza María Romilda Servini y su equipo de investigadores, que trabajan a destajo para dar con el paradero del exmiembro de las Brigadas Rojas italianas.

Bertulazzi, de 74 años, se presentó en el negocio de indumentaria ubicado sobre calle Alvear al 100 alrededor de las 12:10 del mediodía, apenas seis horas después de escapar del departamento donde cumplía prisión domiciliaria. Lucía una camisa de color celeste, pantalones grises y zapatos negros.

El video que acompaña esta nota muestra que Bertulazzi en ningún momento levantó sospechas de los dos empleados que lo atendieron en la zona de cajas. Incluso, mantuvo un diálogo fluido con ambos antes de abonar la compra con dinero en efectivo.

“Y ahí le digo, ¿le hago un tiquet de cambio?”, se escucha decir a uno de los trabajadores mientras observaba las imágenes junto a su compañero y recordaba lo sucedido.

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Y luego de unos segundos, el mismo empleado bromeó entre risas: “Yo creo que cruzaba una palabra más y me tiraba una bomba en el local”.

Tras permanecer unos 10 minutos en el local, Bertulazzi se colocó en su cabeza el gorro piluso de color gris que había adquirido, tomó una bolsa que tenía apoyada en el piso y se fue a pie, del mismo modo que horas antes, en plena madrugada, había burlado la custodia de la Policía Federal Argentina (PFA) apostada enfrente de su departamento.

Ante la consulta de este medio, fuentes del caso confirmaron que personal de la DUIA (Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista) de la PFA ya analiza las imágenes que fueron incluidas al expediente.

A ocho días de la fuga de Bertulazzi, todavía no hay rastros sobre su paradero. Por su parte, en la investigación también colabora personal de la SIDE

Liberaron a los sospechosos detenidos en Entre Ríos

El uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y la salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez, los dos sospechosos vinculados a Bertulazzi detenidos el pasado sábado mientras intentaban cruzar a Uruguay por un paso fronterizo en la provincia de Entre Ríos, fueron liberados pocas horas después de su captura. No obstante, quedaron notificados de la causa.

Según confiaron fuentes policiales a este medio, Villalta de Rodríguez portaba un total de nueve documentos entre sus pertenencias, todos de distintos países y con fotos parecidas de su rostro.

Algo similar ocurrió con González Rodríguez, quien llevaba siete documentos de identidad, también de diversos países.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores, y que terminó de confirmar el vínculo de los sospechosos con el terrorista italiano Bertulazzi, fue el grupo hallado en una aplicación de mensajería en el que aparecía el prófugo italiano..

“Había 17 integrantes en el grupo, pero se comprobó que no era ninguno de ellos -por González Rodríguez y Villalta de Rodríguez-. Y en ese grupo estaba el tano, así que comunicación con ellos tenía”, precisaron.

Los investigadores también pudieron determinar que Rodríguez González mantenía un diálogo frecuente con Bertulazzi. En agosto del 2024, momentos antes que se produzca la detención del terrorista italiano, el ciudadano uruguayo realizó maniobras distractivas para demorar su captura.

Incluso, en el libro de visitas de la División Alcaidía Anexo Cavia, en el barrio porteño de Palermo, existen registros sobre visitas habituales a Bertulazzi, situación que motivó a su inclusión dentro de las alertas preventivas.

Al ingresar a territorio argentino, Rodríguez González habría suministrado un domicilio falso.

A pesar de todas estas pruebas en su contra, la jueza Servini dispuso la liberación de los sospechosos.