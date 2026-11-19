Miriam Leguiza y Daniel Torres fueron encontrados muertos en un campo de Villa Ana, donde se investiga un posible femicidio seguido de suicidio.

Hoy 04:14

Una tragedia ha conmocionado a la comunidad de Villa Ana, en el departamento General Obligado, Santa Fe, donde una pareja fue encontrada muerta en un establecimiento rural conocido como "Los Petisos". Este suceso ha desatado una profunda investigación por parte de las autoridades competentes, que manejan la hipótesis de un femicidio seguido de un suicidio. Según información preliminar, Daniel Torres, de 54 años, habría disparado contra su esposa, Miriam Leguiza, de 47 años, antes de quitarse la vida con la misma arma.

El hecho fue descubierto por el empleador de Torres, quien, tras no obtener respuestas durante la mañana del martes, se dirigió a la vivienda de la pareja y halló los cuerpos. La escena, que se presenta como impactante, fue asegurada por la policía tras recibir la alerta. Las primeras investigaciones sugieren que las muertes habrían ocurrido un día antes del hallazgo, lo que añade un matiz de complejidad al caso.

Efectivos de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladaron al lugar junto a un médico policial para realizar las primeras evaluaciones. Durante la inspección, se encontró un revólver calibre 38 que se presume fue utilizado en el crimen, lo que ha llevado a los investigadores a reforzar la hipótesis de que Torres disparó contra Leguiza antes de acabar con su propia vida.

Un aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es la presencia de un testigo clave: el hermano de la mujer, un joven que padece síndrome de Down. Su testimonio será fundamental para esclarecer los hechos ocurridos en el interior de la vivienda. A pesar de que no existían denuncias previas por violencia de género, los relatos de vecinos y conocidos han revelado un patrón de maltrato en la relación entre Leguiza y Torres.

Según lo publicado por el diario Norte Obligado, personas cercanas a la pareja han afirmado que Torres agredía físicamente a su esposa, lo que generaba un ambiente de miedo y vulnerabilidad. Testigos mencionan que después de algunos episodios de violencia, Leguiza quedaba confinada en cama durante días, lo que indica un posible ciclo de abuso doméstico.

Las autoridades continúan trabajando para reunir pruebas que confirmen la secuencia de eventos y las circunstancias que llevaron a esta trágica situación. La complejidad del caso se agrava al considerar la salud y el bienestar del hermano de Leguiza, quien no solo ha sido testigo de la violencia, sino que también enfrenta sus propios desafíos personales.

La comunidad de Villa Ana se encuentra en estado de shock, y la situación está generando un debate más amplio sobre la violencia de género en la región. La investigación avanza en busca de justicia para Miriam Leguiza y para entender completamente los factores que llevaron a esta tragedia.