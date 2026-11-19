El jefe comunal destacó la labor sostenida de los trabajadores municipales y al compromiso ciudadano para evitar arrojar residuos en lugares no habilitados

Hoy 15:03

La Municipalidad de La Banda informó que el intendente Llamil Abdala supervisó la finalización de los trabajos de limpieza integral y erradicación de un basural a cielo abierto sobre calle España Prolongación, una intervención clave para el saneamiento ambiental y el ordenamiento urbano del sector.

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A través del despliegue de maquinaria y cuadrillas de las áreas operativas de la comuna, se llevó adelante la extracción total de los residuos acumulados, logrando recuperar el espacio público, eliminar focos infecciosos y mejorar significativamente las condiciones sanitarias y de tránsito para los vecinos de la zona.

Durante el recorrido, el jefe comunal destacó la labor sostenida de los trabajadores municipales y al compromiso ciudadano para evitar arrojar residuos en lugares no habilitados, recordando que mantener la limpieza de los barrios es una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad.

De este modo, la gestión municipal continúa ejecutando acciones concretas de higiene urbana y cuidado del ambiente para construir una ciudad más limpia, saludable y ordenada para todos los bandeños.