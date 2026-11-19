En un operativo policial en la madrugada de este miércoles, dos adolescentes fueron detenidos en San Fernando del Valle de Catamarca tras ser sorprendidos robando una motocicleta, gracias a la rápida intervención de la comunidad y la policía.

Hoy 15:11

En la madrugada de este miércoles, un operativo policial se llevó a cabo en la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca, resultando en la detención de dos adolescentes de 13 y 17 años por el robo de una motocicleta. Este hecho ocurrió en el Complejo Habitacional Valle Chico, donde los jóvenes fueron sorprendidos en el momento en que intentaban sustraer un vehículo utilizando herramientas para forzar el rodado.

La intervención de la Comisaría Décima Primera fue fundamental, ya que los efectivos actuaron rápidamente tras recibir una alerta ciudadana. Un joven de 18 años fue testigo del hecho y notificó a las autoridades, lo que permitió a la policía interceptar a los sospechosos a escasos metros del lugar del robo, impidiendo así su fuga.

Según la información oficial proporcionada por fuentes policiales, los adolescentes intentaron escapar en una motocicleta Corven Triax de 200 cc, que pertenecía a un hombre de 30 años. La pronta reacción de los vecinos y la rápida llegada de los móviles policiales fueron cruciales para evitar que los delincuentes se dieran a la fuga con el vehículo robado.

Durante la requisa posterior al procedimiento, los agentes no solo recuperaron la motocicleta sustraída, sino que también incautaron dos herramientas que se presume fueron utilizadas por los jóvenes para perpetrar el robo. Esto evidencia un accionar planificado para violentar los sistemas de seguridad de motocicletas de media cilindrada.

De acuerdo con las disposiciones de la Fiscalía Penal Juvenil, los menores fueron puestos a disposición del magistrado interviniente, quien impartió las directrices a seguir conforme a las normativas vigentes para casos que involucran a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Este procedimiento busca asegurar un tratamiento acorde a la edad y situación legal de los involucrados.

El propietario de la motocicleta afectada formalizó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9. Esta documentación es clave para avanzar en el expediente judicial y facilitar la restitución definitiva del vehículo, que quedará bajo el resguardo de la justicia hasta que se completen los peritajes pertinentes.