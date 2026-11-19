El máximo dirigente de Boca acompañó al plantel a Colombia para la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Hoy 16:22

Juan Román Riquelme vive días especiales en Barranquilla, donde Boca Juniors disputará este sábado la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro. El presidente xeneize viajó junto a la delegación y fue recibido con muestras de cariño por parte de los hinchas colombianos, que todavía recuerdan su enorme trayectoria como futbolista.

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La presencia de Román en territorio colombiano despertó una gran expectativa. Camisetas con su nombre, pedidos de fotografías y expresiones de admiración acompañaron su llegada a una ciudad donde su figura conserva un reconocimiento especial.

Sin embargo, más allá del afecto popular, el dirigente tiene por delante un desafío que podría marcar un antes y un después en su gestión: conquistar su primer título internacional desde que regresó a Boca como dirigente a fines de 2019.

Una final que puede marcar su gestión

Desde su regreso al club, primero como responsable del fútbol y posteriormente como presidente, Riquelme atravesó diferentes etapas, con conquistas locales y también cuestionamientos por la falta de títulos internacionales.

Durante este período, Boca consiguió siete títulos nacionales: la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, el Campeonato 2022, la Supercopa Argentina 2023 y la reciente Liga 2026.

No obstante, el principal objetivo pendiente continúa siendo volver a consagrarse fuera del país, una deuda que se mantiene desde hace 18 años.

En ese contexto, la final ante Atlético Mineiro representa una oportunidad para que el ciclo de Riquelme sume un logro importante en el plano continental.

La emoción de volver a vivir una definición internacional

A lo largo de la campaña de Boca en la Sudamericana, Riquelme acompañó al plantel en diferentes viajes y revivió sensaciones que marcaron su etapa como futbolista.

Las visitas a Santiago, Asunción, San Pablo y Río de Janeiro formaron parte de un recorrido que despertó recuerdos de sus años de gloria con la camiseta azul y oro.

Aunque mantiene públicamente su habitual tranquilidad, el presidente siguió de cerca cada compromiso y compartió las horas previas a los partidos con sus colaboradores más cercanos.

La expectativa por esta definición también tiene un significado personal para el exenganche, quien fue protagonista de algunas de las conquistas internacionales más importantes de la historia de Boca.

Como jugador, Riquelme levantó tres veces la Copa Libertadores, una competición que siempre ocupó un lugar especial en su carrera y que, desde su regreso a la dirigencia, se convirtió en uno de sus principales objetivos.

El camino de Boca hasta Barranquilla

La temporada 2026 presentó diferentes desafíos para el Xeneize. Después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo encontró en la Sudamericana una oportunidad para recuperar protagonismo internacional.

La continuidad del proyecto deportivo, los refuerzos incorporados, la apuesta por futbolistas surgidos de las divisiones inferiores y la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes fueron parte del proceso que permitió alcanzar la definición continental.

Ahora, Boca llega a Barranquilla después de una campaña que renovó la ilusión de los hinchas y con la posibilidad de conquistar nuevamente la Copa Sudamericana, certamen que ganó en 2004 y 2005.

La revancha personal de Riquelme

Para el presidente de Boca, la final del sábado también puede representar una revancha deportiva desde su actual función.

Después de años de cuestionamientos por los resultados internacionales, una victoria frente a Atlético Mineiro le permitiría sumar el primer trofeo continental de su etapa como dirigente, además de fortalecer el proyecto que encabeza.

Mientras tanto, Barranquilla le devuelve parte del afecto que construyó durante su carrera. El reconocimiento de los hinchas colombianos confirma que su figura trascendió las fronteras argentinas y que su legado como futbolista continúa vigente.

Con el plantel concentrado y la cuenta regresiva en marcha, Riquelme espera vivir una nueva noche histórica con Boca, esta vez no dentro de la cancha, sino desde el palco presidencial, con la ilusión de celebrar un título internacional que marcaría un capítulo especial de su gestión.