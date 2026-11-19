El mediocampista del Xeneize expresó su confianza en el equipo de cara al duelo del sábado ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

Hoy 16:27

Boca Juniors se prepara para disputar uno de los encuentros más importantes de su temporada y Santiago Ascacíbar dejó en claro la confianza que existe dentro del plantel en la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se jugará este sábado en Barranquilla, Colombia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con DSports, el mediocampista destacó la personalidad del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y aseguró que el grupo está preparado para afrontar una definición de esta magnitud.

"Sabemos cómo jugar los partidos importantes, eso es lo que caracteriza a este Boca", afirmó el Ruso, quien se perfila como una de las piezas fundamentales del mediocampo xeneize para enfrentar al conjunto brasileño.

La confianza de Boca antes de la final

Ascacíbar expresó su satisfacción por haber alcanzado uno de los principales objetivos que se había planteado el plantel al inicio del semestre.

"La verdad que muy contento, feliz de estar acá. Es uno de los objetivos que nos propusimos cuando comenzó el semestre, llegar hasta acá", señaló.

El exfutbolista de Estudiantes de La Plata también hizo hincapié en las características que considera fundamentales para explicar el presente del equipo.

"Este Boca tiene mucha personalidad, carácter para jugar partidos importantes, mucho trabajo, y bueno, el fútbol que también lo hace de buena manera", sostuvo.

Sus declaraciones reflejan la confianza con la que el conjunto de la Ribera afrontará el compromiso frente a Atlético Mineiro, dirigido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El respaldo de los hinchas, otro impulso para el Xeneize

Otro de los aspectos destacados por Ascacíbar fue el acompañamiento de los simpatizantes, que se preparan para alentar al equipo en territorio colombiano.

El mediocampista de 29 años aseguró que el respaldo de los hinchas representa una motivación especial para el plantel en esta instancia decisiva.

"Como siempre decimos, la gente de Boca está en todos lados y nos hace sentir ese apoyo gigante. Ahora lo vamos a estar sintiendo sin dudas", expresó.

Boca buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005, y cortar una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales, desde la Recopa Sudamericana de 2008.

Con la ilusión de volver a levantar un trofeo continental, el equipo de Arruabarrena afrontará una nueva final en la que Ascacíbar confía en que la personalidad, el trabajo colectivo y el respaldo de los hinchas serán fundamentales para intentar alcanzar el objetivo.