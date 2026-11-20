La actriz compartirá elenco con Dave Franco en la nueva película de terror psicológico de Lionsgate. La historia gira alrededor de una mujer que permanece crioconservada durante décadas y es descongelada para vivir con su hijo y la familia que él formó.

Hoy 07:49

Willa Fitzgerald encabezará junto a Dave Franco el elenco de “Mommy’s Home”, una nueva película de terror psicológico de Lionsgate que tendrá detrás de cámara a David F. Sandberg, realizador de “Lights Out” y “Annabelle: Creation”. El proyecto propone una inquietante historia familiar atravesada por la crioconservación y un regreso que altera por completo la vida de sus protagonistas.

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La trama se centra en un padre joven cuya vida familiar comienza a desmoronarse cuando su madre, que había permanecido conservada criogénicamente, es descongelada y enviada a vivir con él y su familia. La producción todavía mantiene bajo reserva los detalles de los personajes que interpretarán Fitzgerald y Franco, por lo que no se confirmó oficialmente qué papel tendrá cada uno.

El guion fue escrito por James Morosini, quien inicialmente también iba a dirigir la película, hasta que Lionsgate incorporó a Sandberg para hacerse cargo de la realización. El cineasta sueco también participará de la producción junto a su esposa y colaboradora habitual, Lotta Losten, a través de su compañía Mångata.

Willa Fitzgerald, una presencia cada vez más fuerte en el terror

La incorporación de Fitzgerald representa un nuevo paso en una carrera en la que el suspenso y el terror tuvieron un lugar destacado. La actriz alcanzó reconocimiento por interpretar a Emma Duval en la serie “Scream”, adaptación televisiva de la popular franquicia cinematográfica, y posteriormente formó parte de “La caída de la casa Usher”, la producción de Netflix dirigida por Mike Flanagan, donde interpretó a la joven Madeline Usher.

Willa Fitzgerald

Uno de sus trabajos más destacados en la pantalla grande fue “Strange Darling”, el thriller psicológico dirigido por JT Mollner en el que compartió protagonismo con Kyle Gallner. Su actuación en esta historia, construida alrededor de un encuentro que deriva en una persecución violenta, volvió a ponerla en el radar de los seguidores del género.

También participó en la primera temporada de “Reacher”, donde interpretó a Roscoe Conklin, y más recientemente formó parte de “A House of Dynamite”, la película de Kathryn Bigelow para Netflix. Además, compartió elenco con Dave Franco en la adaptación cinematográfica de la novela “A pesar de ti”, de Colleen Hoover.

Con “Mommy’s Home”, Fitzgerald volverá a una historia de terror, esta vez bajo la dirección de un realizador que ya construyó buena parte de su trayectoria dentro del género.

El regreso de David F. Sandberg al terror

David F. Sandberg alcanzó notoriedad internacional con “Lights Out” (2016), película basada en su propio cortometraje y protagonizada por Teresa Palmer. Un año después dirigió “Annabelle: Creation”, una de las entregas del universo cinematográfico de “El Conjuro”.

Luego se alejó parcialmente del terror para dirigir las dos películas de “¡Shazam!”, pertenecientes al universo de DC, y regresó al género con “Until Dawn” (2025), adaptación cinematográfica del popular videojuego de PlayStation.

En la producción de “Mommy’s Home” también estarán Craig Flores, Dawn Olmstead y Anonymous Content. Por el momento, Lionsgate no anunció una fecha de estreno ni el comienzo del rodaje.

La presidenta de Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman, destacó la originalidad del guion y elogió la incorporación de los protagonistas. Sobre Fitzgerald, anticipó que su participación será una de las sorpresas de la película.