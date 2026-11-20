La actriz francesa, que interpretó a Madeleine Swann junto a Daniel Craig en dos películas de la saga, aseguró que no le interesa quién ocupará el lugar femenino en la próxima entrega.

Hoy 07:54

Léa Seydoux no parece tener demasiado interés en el futuro de la franquicia de James Bond. La actriz francesa, que interpretó a Madeleine Swann en “Spectre” (2015) y “Sin tiempo para morir” (2021), fue consultada sobre quién debería convertirse en la próxima chica Bond y respondió sin rodeos: “Realmente no me importa”.

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La declaración tuvo lugar durante una entrevista en el podcast “The Run-Through”, de Vogue, conducido por Chloe Malle. Cuando le preguntaron quién debería interpretar a la próxima Bond girl o Bond woman, Seydoux se rio y reiteró: “Realmente no me importa, muchachos. ¿Cómo podría importarme?”.

Sus palabras llegan en un momento de renovación para la saga, luego de que Amazon MGM Studios asumiera el control creativo de la franquicia y se confirmara que Robert Pattinson será el próximo James Bond. La entrevista había sido grabada antes del anuncio del nuevo protagonista.

“Se volvió estadounidense”

Más allá de su desinterés por la elección de la próxima figura femenina, Seydoux también se refirió a los cambios que atraviesa la producción después de que Barbara Broccoli y Michael G. Wilson dejaran el control creativo que mantuvieron durante décadas.

“Ahora es una nueva era. Se volvió estadounidense”, señaló la actriz, aunque enseguida expresó su confianza en el rumbo cinematográfico que puede tomar la franquicia bajo la dirección de Denis Villeneuve.

“Estoy segura de que la película será genial porque está dirigida por Denis Villeneuve, que es un director muy talentoso. Estoy segura de que hará algo grandioso”, agregó.

La intérprete ya trabajó con el cineasta canadiense en “Duna: Parte dos”, donde interpretó a Lady Margot Fenring. Incluso reveló que le envió un mensaje para felicitarlo cuando se enteró de que estaría al frente de la próxima película de 007.

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En declaraciones a Variety, Seydoux había reconocido que sintió tristeza cuando supo que la franquicia había cambiado de manos. Sin embargo, la designación de Villeneuve modificó su perspectiva: “Al menos es él, así que será cine”, había expresado.

Su mirada sobre el próximo James Bond

La actriz también se permitió reflexionar sobre la dificultad de encontrar al intérprete adecuado para encarnar al célebre agente británico. Según su opinión, el personaje necesita una profundidad interpretativa que no siempre encuentra en las generaciones más jóvenes.

“Es realmente difícil elegir a James Bond, porque hay que encontrar un actor con profundidad y muchas capas, y no creo que la generación joven realmente tenga eso”, sostuvo durante el podcast.

La elección de Robert Pattinson, quien será el séptimo actor en interpretar al agente 007 en la saga cinematográfica, abrió una nueva etapa para la franquicia. La próxima película será dirigida por Villeneuve, contará con un guion de Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”, y tendrá a Amy Pascal y David Heyman como productores.

Seydoux, por su parte, dejó una huella importante en las últimas dos películas protagonizadas por Daniel Craig. Su personaje, Madeleine Swann, fue fundamental en la historia del agente y tuvo un papel central en el desenlace de “Sin tiempo para morir”, donde Bond sacrifica su vida para protegerla a ella y a la hija que ambos tuvieron.