El mandatario presentó su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral junto al vicepresidente Félix Ulloa, de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. Buscará permanecer otros seis años en el poder tras la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida.

Hoy 09:09

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó su solicitud de inscripción como candidato presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de conseguir un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario, de 45 años, estuvo acompañado por el vicepresidente Félix Ulloa, quien también presentó su candidatura para continuar en el cargo. Ambos competirán nuevamente bajo la bandera del partido Nuevas Ideas.

Ante unos 3.000 simpatizantes, Bukele llamó a la participación ciudadana y pidió a sus seguidores que no se confíen en los resultados de las encuestas.

“Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar, que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas”, expresó.

Durante su discurso, el presidente aseguró que El Salvador no volverá al pasado y sostuvo que la democracia prevalecerá en los próximos comicios.

Asimismo, señaló que su objetivo de permanecer otros seis años al frente del Ejecutivo es finalizar obras de infraestructura en hospitales, rutas y puentes, además de garantizar la continuidad de las becas universitarias y los programas destinados a la primera infancia.

La reforma constitucional que habilitó un tercer mandato

Bukele llegó a la Presidencia en 2019 y consiguió su primera reelección en 2024, luego de que un fallo de la Sala de lo Constitucional habilitara la posibilidad de competir por un segundo mandato consecutivo.

En julio de 2025, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección presidencial, amplió los mandatos de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral.

Las modificaciones también permitieron adelantar las elecciones presidenciales a febrero de 2027, para que coincidan con los comicios legislativos y municipales.

De conseguir una nueva victoria electoral, Bukele podría permanecer al frente del Gobierno salvadoreño hasta 2033.

La seguridad, uno de los principales ejes de su gestión

El mandatario llega a esta nueva contienda electoral con una gestión marcada por su política de seguridad y la ofensiva contra las pandillas, que permitió reducir significativamente los índices de homicidios en el país.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la aplicación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y denunciaron detenciones arbitrarias, presuntos abusos y vulneraciones de las garantías judiciales.

La nueva postulación de Bukele se produce, además, en medio de los cuestionamientos de sectores opositores por la concentración de poder y las modificaciones constitucionales que habilitaron la reelección indefinida.

Tras la presentación de la documentación, el Tribunal Supremo Electoral deberá evaluar la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de cara a los comicios del próximo año.