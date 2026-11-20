Este domingo, lunes y martes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
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Domingo 22 de noviembre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Almirante Brown de la ciudad Capital (comprendido entre Gdor. Aristóbulo E. Mitelbach, Independencia, Calle 17, Av. Belgrano Sur, Lami Vieyra).
Lunes 23 de noviembre:
de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de La Invernada, Vaca Huañuna y Jumial Grande (dpto. Figueroa).
Martes 24 de noviembre:
de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte del barrio John Kennedy de la ciudad Capital (comprendido entre Dra. Carolina Tarchini, Dr Nicolás Leiva y Nazareth (o Calle 4) y Alberdi)
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Estación Atamisqui, Medellín y sus zonas aledañas (dpto. Atamisqui)
de 14:00 a 17:00 hs afectando a la ciudad de Bandera y su zonas rurales aledañas.