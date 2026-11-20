El piloto argentino completó 15 vueltas en una jornada marcada por la lluvia y las dificultades de adherencia.

Hoy 09:26

Franco Colapinto finalizó en la novena posición en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una jornada condicionada por la lluvia y las bajas temperaturas. El piloto argentino completó 15 vueltas durante la FP2, aunque reconoció que las condiciones climáticas limitaron considerablemente el trabajo de Alpine.

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Durante la primera sesión, el pilarense tuvo escasa actividad en pista e incluso debió realizar una maniobra para controlar el monoplaza después de sufrir un aquaplaning. En el segundo entrenamiento, los dos pilotos de la escudería francesa fueron de los últimos en salir a girar.

"No hice nada hoy", expresó Colapinto, quien calificó la jornada como aburrida por las dificultades para acumular kilómetros.

"Fue un lindo final con un par de vueltas. La pista estuvo muy patinosa, pero mejorando cada vuelta; con ganas de mañana mejorar con la pista un poco más seca y poder dar más vueltas", agregó.

El argentino también reconoció que todavía queda mucho trabajo por delante para encontrar el rendimiento deseado.

"Hay mucho por entender. Prácticamente no hicimos nada hoy y hay mucho por mejorar", sostuvo.

Colapinto explicó por qué Alpine evitó correr riesgos

El piloto argentino señaló que las condiciones de la pista no serían representativas de las que encontrarán durante la clasificación y la carrera, por lo que el equipo decidió no asumir riesgos innecesarios.

"Fue un día un poco frustrante desde el punto de vista de la conducción porque, como piloto, uno quiere salir a la pista y dar vueltas, pero sabemos que las condiciones no eran representativas del resto del fin de semana", explicó.

Además, comparó la situación con la preparación que habitualmente tienen los pilotos durante un fin de semana con formato Sprint.

"Con el poco tiempo de pista en seco, se sentirá casi como un fin de semana de Sprint, con una sola sesión en seco antes de la Clasificación, así que probablemente habrá muchos autos en pista en la tercera sesión de prácticas libres", indicó.

"Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la Clasificación", añadió.

Gasly sorprendió con el segundo puesto y generó ilusión en Alpine

La nota destacada para la escudería francesa fue la actuación de Pierre Gasly, quien terminó segundo en la tabla de tiempos, a solamente 71 milésimas de George Russell.

El compañero de Colapinto valoró el rendimiento del monoplaza sobre una superficie complicada, aunque pidió cautela de cara a las próximas sesiones.

"Al final, con la pista secándose, terminamos en el segundo lugar. Eso siempre es agradable, pero somos realistas y sabemos que las condiciones serán muy diferentes mañana, probablemente en seco", manifestó el francés.

Por su parte, Steve Nielsen, director de Alpine, destacó el comienzo del equipo, aunque relativizó las posiciones obtenidas debido a la evolución de la pista.

"Después de un par de carreras difíciles, siempre pensamos que este sería un circuito que podría adaptarse a las características de nuestro auto. Esperamos poder correr en seco mañana y ver cómo se comporta el auto", aseguró.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Las Vegas

El argentino tendrá una nueva oportunidad de trabajar en la puesta a punto de su monoplaza antes de afrontar la clasificación.

Viernes 20 de noviembre, 21.30: tercera práctica libre.

tercera práctica libre. Sábado 21 de noviembre, 1.00: clasificación.

clasificación. Domingo 22 de noviembre, 1.00: carrera.

Todos los horarios corresponden a la Argentina y la actividad podrá seguirse en vivo por ESPN y Fox Sports.

Colapinto buscará aprovechar la última sesión de entrenamientos para preparar la clasificación y mantener intacta su ilusión de cortar una racha de seis carreras consecutivas sin sumar puntos en la Fórmula 1.