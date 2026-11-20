Un control preventivo en el barrio Sur derivó en una fuga doble y el secuestro de una Toyota Hilux. La fiscalía investiga el origen del animal.

Hoy 09:23

Un recorrido de rutina de la policía terminó con el hallazgo de una camioneta cargada con carne vacuna y el cuero de un animal, luego de que sus ocupantes escaparan al notar la presencia de los uniformados en Weisburd.

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El procedimiento ocurrió el martes cerca de las 22, cuando efectivos de la Subcomisaría Comunitaria local —dependiente de la Departamental N.º 12 de Quimilí— patrullaban un camino vecinal del barrio Sur. Allí detectaron una Toyota Hilux gris seguida de cerca por una motocicleta.

Según fuentes policiales, al advertir el patrullero ambos vehículos hicieron maniobras sospechosas. El motociclista se desvió hacia un camino rural, mientras que el conductor de la camioneta bajó y huyó a pie entre la oscuridad.

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Al revisar el rodado, los agentes encontraron en la caja carne vacuna junto al cuero del animal. Debido a que tenía colocada una traba de seguridad, el vehículo no pudo ser movido de inmediato del lugar.

La fiscal de turno, Dra. Alejandra Holgado, tomó intervención en el caso y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido: Peritajes sobre el cuero para verificar marcas o señales que permitan identificar al propietario del animal. Intervención de Criminalística en el lugar del hallazgo; y el traslado y secuestro de la camioneta (dominio AA784HR) hacia la dependencia policial.

Por estas horas, la investigación apunta a determinar la procedencia de la carne, identificar a quien manejaba la Hilux y reconstruir cómo se dio el episodio.