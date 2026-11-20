Las autoridades enviaron un proyecto de ley para atender las necesidades de los vecinos afectados por el siniestro registrado hace una semana.

Hoy 09:32

El Municipio de Lanús envió un proyecto de ley a la Legislatura Bonaerense para declarar el Estado de Emergencia para asistir a los damnificados por la explosión fatalocurrida hace una semana en Remedios de Escalada.

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A través de un comunicado, se informó que se envió un proyecto de ley a la Legislatura Bonaerense para declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas en el Municipio de Lanús.

De acuerdo a lo expuesto, es con el objetivo de "asistir a las y los afectados por el siniestro ocurrido el 13 de noviembre en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad de Remedios de Escalada".

Además, se solicitó la eximición del pago de sus obligaciones tributarias tales como los impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, a vecinos, vecinas y comerciantes que fueron damnificados por el suceso.

Horas antes el Municipio decretó 72 horas de duelo en conmemoración por las dos víctimas fatales del siniestro, el cual es investigado por la Justicia.