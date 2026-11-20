El entrenador del Xeneize prepara la formación para enfrentar este sábado a Atlético Mineiro en Barranquilla.

Hoy 09:38

Boca Juniors ultima los detalles para afrontar el partido más importante de su temporada: la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro, que se disputará este sábado, desde las 19.30, en Barranquilla. Con el equipo prácticamente definido, Rodolfo Arruabarrena solamente debe resolver una incógnita en el sector ofensivo.

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El entrenador xeneize realizaría dos modificaciones respecto de la formación que viene de golear por 3-0 a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina.

Una de ellas será el regreso de Lautaro Blanco, quien dejó atrás la fatiga muscular que le impidió disputar el último compromiso y recuperará su lugar en el lateral izquierdo de la defensa, en reemplazo de Malcom Braida.

La otra variante todavía no está confirmada y tiene como protagonistas a Tomás Aranda y Alan Velasco, quienes compiten por acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el ataque.

Tomás Aranda tiene ventaja para jugar la final

El juvenil surgido de las divisiones inferiores de Boca aparece como el principal candidato para integrar la formación titular en el encuentro decisivo frente al conjunto brasileño.

Su capacidad para generar juego, desequilibrar y asociarse con Leandro Paredes y los delanteros son algunos de los argumentos que convencen a Arruabarrena.

Sin embargo, la principal preocupación del cuerpo técnico pasa por su falta de ritmo futbolístico, debido a que apenas sumó minutos en dos encuentros desde su regreso a la competencia.

Si bien Aranda corre con ventaja sobre Velasco, el entrenador terminará de definir su presencia después de los últimos trabajos en territorio colombiano.

De confirmarse su inclusión, Boca presentará dos cambios respecto de su última presentación: Blanco por Braida y Aranda por Velasco.

La probable formación de Boca ante Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca vs. Atlético Mineiro: horario, árbitro y dónde ver la final

Día: sábado 21 de noviembre.

sábado 21 de noviembre. Hora: 19.30 (Argentina).

19.30 (Argentina). Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Andrés Matonte (Uruguay). TV: DSports.

Con su formación prácticamente resuelta, Boca buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de las consagraciones de 2004 y 2005, y ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.