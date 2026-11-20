Añatuya. Habían sido demorados por el robo de autopartes en el barrio Obrero. La libertad les duró poco, ya que tras salir intentaron cometer delitos y fueron atrapados por vecinos.

Hoy 09:44

Dos delincuentes, uno de apellido Jaimes (barrio Homero Manzi) y el otro Aseguín (barrio Villa Abregú), que habían sido demorados durante la madrugada del jueves por el robo de autopartes de una combi, recuperaron la libertad ante la ausencia de una denuncia formal. Sin embargo, su paso por las calles céntricas de la ciudad de Añatuya derivó en dos nuevos intentos delictivos en cuestión de minutos.

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De acuerdo con lo reconstruido, los individuos intentaron primero sustraer cables sobre la vereda de un supermercado ubicado en la intersección de Mitre y Pueyrredón.

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Poco después, se dirigieron hacia un autoservicio situado sobre Avenida 25 de Mayo, casi Belgrano, donde intentaron apoderarse de mercadería o elementos del local.

El avance del segundo episodio fue frenado por el propietario del comercio y vecinos que circulaban por la zona, quienes lograron reducir a los sospechosos hasta el arribo del personal policial. Tras el procedimiento, ambos volvieron a quedar demorados a la espera de lo que disponga la Justicia.

Los delincuentes involucrados ya habían sido demorados en horas previas vinculados a robos en vehículos en la ciudad, entre ellos un episodio registrado en el barrio Obrero.