Oliver Bearman, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Lance Stroll perderán posiciones en la grilla de largada por modificaciones en sus monoplazas.

Hoy 09:33

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tendrá una clasificación particular este fin de semana, luego de que se confirmaran sanciones para cinco pilotos por modificaciones en los componentes de sus monoplazas. La situación podría beneficiar a Franco Colapinto, quien buscará aprovechar la oportunidad para mejorar su posición en la grilla de largada.

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Los corredores penalizados son Oliver Bearman, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Lance Stroll, quienes deberán retroceder posiciones independientemente de los resultados que consigan durante la clasificación.

El más perjudicado será Bearman, piloto de Haas, que recibió una sanción de 35 posiciones por el reemplazo de varios componentes de su unidad de potencia, entre ellos el motor de combustión interna, el turbo y el MGU-K. De esta manera, el británico deberá largar desde el fondo de la parrilla.

Por su parte, Oscar Piastri perderá diez lugares por utilizar su quinto motor de combustión interna de la temporada, superando el límite reglamentario. El australiano de McLaren no podrá largar por delante del undécimo puesto, incluso si consigue la pole position.

Una situación similar atraviesa Carlos Sainz, quien también retrocederá diez posiciones después de que Williams decidiera instalarle su quinto turbo del año.

En tanto, Kimi Antonelli recibió una penalización de cinco lugares por incorporar su sexto motor de combustión interna, mientras que Lance Stroll perderá diez posiciones por modificaciones en la batería y la centralita electrónica de su Aston Martin.

Las sanciones para el GP de Las Vegas

Oliver Bearman (Haas): 35 posiciones; largará desde el fondo de la grilla.

35 posiciones; largará desde el fondo de la grilla. Oscar Piastri (McLaren): 10 posiciones.

10 posiciones. Carlos Sainz (Williams): 10 posiciones.

10 posiciones. Lance Stroll (Aston Martin): 10 posiciones.

10 posiciones. Kimi Antonelli (Mercedes): 5 posiciones.

Varias de estas modificaciones están relacionadas con la actualización del propulsor Mercedes mediante el sistema ADUO, que permite introducir mejoras técnicas durante la temporada.

Cómo podrían beneficiar las sanciones a Franco Colapinto

Las penalizaciones representan una oportunidad para Franco Colapinto, quien viene de finalizar noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, en una jornada condicionada por la lluvia.

El argentino podría ganar posiciones en la grilla definitiva si alguno de los pilotos sancionados termina por delante suyo durante la clasificación y posteriormente debe retroceder.

Sin embargo, las posibilidades dependerán del rendimiento del pilarense y de los resultados que obtengan los demás corredores.

Además, Alpine incorporó una mejora en el turbo del motor de sus dos monoplazas, con la expectativa de optimizar su rendimiento en el circuito callejero estadounidense.

Colapinto buscará aprovechar este escenario para cortar una racha de seis carreras consecutivas sin sumar puntos, luego de haber conseguido su último resultado dentro de los diez primeros en el Gran Premio de España.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Las Vegas

Viernes 20 de noviembre, 21.30: tercera práctica libre.

tercera práctica libre. Sábado 21 de noviembre, 1.00: clasificación.

clasificación. Domingo 22 de noviembre, 1.00: carrera.

Todos los horarios corresponden a la Argentina y la actividad podrá seguirse en vivo por ESPN y Fox Sports.

Con cinco pilotos penalizados, la clasificación no reflejará necesariamente el orden definitivo de largada, una circunstancia que Colapinto intentará capitalizar para volver a meterse en la lucha por los puntos.