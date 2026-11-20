La plataforma sumó una función muy solicitada que facilita la corrección de historias publicadas. Conocé cómo utilizarla y cuáles son sus restricciones.

Hoy 09:43

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, anunció una función muy esperada y reclamada por los usuarios de la red social. A partir de ahora, es posible editar las Stories.

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Para desprevenidos, ese contenido —también conocido como “Historias”— consiguió un gran protagonismo en la plataforma. Se trata de publicaciones que se caracterizan por ser efímeras: son visibles durante 24 horas y luego desaparecen.

La modalidad, que previamente era conocida en Snapchat, se esparció en otros entornos. Por ejemplo, WhatsApp también se subió a esta tendencia con los Status o Estados.

La posibilidad de editar Historias comienza a ofrecerse luego de una década de recorrido de estos contenidos en Instagram.

“Meta por fin está abordando una peculiaridad especialmente molesta que ha afectado a casi todos los 3.000 millones de usuarios de Instagram en algún momento”, señala la publicación Engadget sobre este cambio que llega a la red social.

Tal como señalamos, la novedad es la posibilidad de editar las Historias que ya fueron publicadas. Con esto, ahora se puede corregir errores en los textos, agregar o cambiar la música, escribir algo que no estaba en la Storie original, etcétera. Todo esto, sin la necesidad de borrar la Storie, hacer los cambios y volver a subirla.

Un detalle clave: para hacer ediciones en las Historias hay un margen de 15 minutos.

Según explicó Mosseri, se mantiene el número de visualizaciones, respuestas y “me gusta”. Con esto, Instagram aborda no solo la incomodidad que implicaba borrar para hacer ajustes —especialmente molesto, porque se altera el orden original—, sino también un incordio para los que trabajan con redes sociales, ya que una eliminación de contenido implica una afectación a las métricas del contenido.

“Aunque este margen de edición de 15 minutos solo ofrece una flexibilidad limitada, al menos permite corregir errores en contenidos que ya se han publicado”, concluye la fuente.

“Mucha gente lo ha estado pidiendo, así que me alegra mucho poder ofrecer esta opción”, cerró el CEO de Instagram.

La mejora ya comenzó a implementarse. Para usarla, hay que tocar “Más” y elegir la opción “Editar Historia”, tal como vemos en la captura de pantalla.

Otro detalle relevante: el contenido que reciba cambios incluirá la etiqueta “Editado”.