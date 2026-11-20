Aunque la invitación ya se había filtrado, la pareja todavía no había confirmado públicamente la fecha. Ahora, el futbolista rompió el silencio y despejó todas las dudas.

Hoy 09:49

Rodrigo de Paul confirmó que su casamiento con Tini Stoessel será el 19 de diciembre a través de una historia de Instagram. El futbolista compartió una selfie y acompañó la imagen con un mensaje que expuso la cercanía de la celebración: “En un mes me casoooo”.

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La publicación apareció el 19 de noviembre y sumó reacciones entre los seguidores de la pareja. Con una gorra blanca hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena, el jugador posó para la cámara y eligió una frase breve para comunicar que atraviesa las últimas semanas antes de su boda con la cantante.

El mensaje estuvo acompañado por un emoji de una cara enamorada y un corazón blanco. Aunque De Paul no aportó nuevos detalles sobre la ceremonia, la referencia temporal permitió precisar que el encuentro está previsto para el próximo 19 de diciembre, algo que ya se había visto en la invitación formal que se había filtrado.

La invitación al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvió a ocupar el centro de la escena luego de la publicación del mediocampista. En pocos segundos, una historia de Instagram alcanzó para que sus seguidores interpretaran que la pareja ya cuenta los días para dar el paso formal.

La expresión del futbolista no sólo reflejó su entusiasmo por el evento, sino que funcionó como una confirmación pública de la fecha que circulaba desde hace semanas en los medios.

De Paul está en pareja con De Paul desde 2022, cuando confirmaron su romance, aunque atravesaron una separación

Hasta el momento, ninguno de los dos había difundido demasiada información en sus redes sociales sobre la organización. Sin embargo, la publicación de De Paul se sumó a las versiones que indicaban que la boda reunirá a familiares, amigos y figuras cercanas al mundo de la música y el deporte.

El casamiento se realizará el 19 de diciembre en la provincia de Buenos Aires. La pareja habría elegido un predio ubicado en Exaltación de la Cruz, una zona de entorno rural y mayor privacidad para este tipo de celebraciones.

El lugar donde se desarrollaría la boda cuenta con capacidad para 300 personas, de acuerdo con los detalles difundidos sobre el evento. El espacio tiene un salón principal destinado a la comida y la fiesta, además de otros sectores que podrían utilizarse para la recepción y distintos momentos de la jornada.

El predio ya fue escenario de otras bodas de figuras públicas. Entre ellas, la de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes estarían invitados al enlace de Stoessel y De Paul. Según la información difundida, ambos ya habrían confirmado su asistencia.

La lista de convocados también incluiría a Susana Giménez, una de las personalidades que podría decir presente. En versiones previas, incluso, se indicó que la conductora fue una de las primeras en mencionar públicamente la fecha del casamiento.

Otro de los aspectos que trascendieron sobre la organización es el esquema de privacidad. La intención de la pareja sería evitar que circulen imágenes tomadas por los asistentes durante la ceremonia o la fiesta.

“Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro”, señalaron al hablar sobre las condiciones previstas para el evento. De confirmarse esa modalidad, los invitados deberían dejar sus dispositivos fuera de los espacios centrales de la celebración o ajustarse a restricciones específicas. La medida buscaría que Tini y Rodrigo logren compartir el momento con su círculo íntimo sin que fotos o videos se filtren de inmediato en las redes sociales.

También se conoció que el costo por cubierto rondaría los USD 500 por invitado, una cifra que contemplaría servicios vinculados con el lugar, el catering y la ambientación. La producción de una celebración de esa magnitud requiere meses de planificación, especialmente por la cantidad de asistentes y las condiciones de resguardo previstas.