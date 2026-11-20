El incidente ocurrió en la intersección de Mitre y Pueyrredón. Pese a lo impactante de la escena, no se registraron personas heridas y solo hubo daños materiales.

Hoy 10:01

Momentos de tensión se vivieron durante la siesta en pleno centro de Añatuya, cuando un camión de gran porte enganchó cables del tendido eléctrico y provocó la caída de un poste que terminó sobre un automóvil estacionado.

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De acuerdo con los primeros datos recabados, el incidente ocurrió en la intersección de Mitre y Pueyrredón, un sector céntrico de habitual circulación vehicular.

Mientras transitaba por el lugar, el camión enganchó uno de los cables de la red eléctrica. La tensión generada por el avance del vehículo hizo que el poste cediera y se desplomara sobre un automóvil estacionado en calle Pueyrredón.

Pese a lo impactante de la escena y al riesgo que representó la caída de la estructura y los cables en plena vía pública, no se registraron personas heridas. El incidente solo dejó importantes daños materiales.