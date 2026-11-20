A una década de su distanciamiento, Londres y el bloque comunitario pactaron medidas concretas para restablecer sus vínculos. La fecha oficial de entrada en vigor de las disposiciones quedará detallada en una próxima declaración conjunta.

Hoy 09:48

El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron este viernes una serie de acuerdos para profundizar su relación posterior al Brexit, una década después del divorcio entre Londres y Bruselas.

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Se trata de un proceso destinado a restablecer y fortalecer sus relaciones, que el Gobierno británico definió como un nuevo comienzo en los vínculos entre ambas partes.

Según funcionarios del Reino Unido y la UE, estos acuerdos facilitarán el comercio de alimentos, conectarán los mercados de carbono y permitirán a los jóvenes vivir, trabajar y estudiar en los países de los demás. Un funcionario británico añadió que la fecha de entrada en vigor de estos acuerdos se incluirá en una próxima declaración conjunta.

El objetivo principal de la cumbre celebrada el viernes en Bruselas entre el primer ministro británico, Andy Burnham, y funcionarios de la UE era alcanzar un acuerdo posterior al Brexit.