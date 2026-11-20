El astro argentino lidera la escala salarial del fútbol estadounidense. Robert Lewandowski y Antoine Griezmann completan el podio, mientras que Inter Miami encabeza el gasto salarial entre las franquicias.

Hoy 09:51

Lionel Messi continúa dominando el ranking de los futbolistas mejor remunerados de la Major League Soccer (MLS). Según el último informe publicado por la Asociación de Jugadores de la liga (MLSPA), el capitán de Inter Miami percibe una compensación garantizada de 28,33 millones de dólares anuales, consolidándose como el jugador mejor pago de la competencia.

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La cifra se mantiene respecto del informe anterior, aunque representa un importante incremento en comparación con los 20,45 millones de dólares que percibía en 2025, antes de renovar su contrato con la franquicia de Florida hasta 2028.

Sin embargo, ese monto corresponde exclusivamente a su vínculo deportivo. De acuerdo con estimaciones realizadas por Jorge Mas, copropietario de Inter Miami, los ingresos totales del rosarino alcanzarían entre 70 y 80 millones de dólares anuales, incluyendo acuerdos comerciales y regalías.

Además, el acuerdo contempla una futura participación accionaria en la franquicia estadounidense una vez que finalice su carrera como futbolista.

Los cinco jugadores mejor pagos de la MLS

La llegada de importantes figuras procedentes del fútbol europeo durante el último mercado de pases modificó la escala salarial de la competencia.

Actualmente, cinco futbolistas superan la barrera de los diez millones de dólares anuales en remuneraciones garantizadas:

Lionel Messi (Inter Miami): 28,33 millones de dólares.

28,33 millones de dólares. Robert Lewandowski (Chicago Fire): 19,5 millones de dólares.

19,5 millones de dólares. Antoine Griezmann (Orlando City): 13,9 millones de dólares.

13,9 millones de dólares. Son Heung-Min (Los Angeles FC): 11,3 millones de dólares.

11,3 millones de dólares. Breel Embolo (Atlanta United): 10,8 millones de dólares.

En total, 150 futbolistas de la MLS perciben al menos un millón de dólares anuales, mientras que el salario promedio garantizado de la competencia aumentó un 18% interanual y alcanzó los 746.936 dólares.

Por su parte, la mediana salarial registró un incremento del 6,4%, hasta ubicarse en los 360.042 dólares.

Inter Miami tiene el plantel más caro de la MLS

El impacto económico de Messi también se refleja en el presupuesto de Inter Miami, que encabeza ampliamente el ranking de las franquicias que más dinero destinan a remuneraciones.

Con el argentino como principal figura, sumado a la presencia de Rodrigo De Paul, quien percibe 9,69 millones de dólares, y la incorporación del brasileño Casemiro, las Garzas alcanzaron una masa salarial de 59,4 millones de dólares.

El ranking de los cinco clubes con mayor gasto salarial está compuesto por:

Inter Miami: 59,4 millones de dólares.

59,4 millones de dólares. Chicago Fire: 41,29 millones de dólares.

41,29 millones de dólares. Atlanta United: 38,35 millones de dólares.

38,35 millones de dólares. LA Galaxy: 34,91 millones de dólares.

34,91 millones de dólares. Los Angeles FC: 32,91 millones de dólares.

No obstante, la superioridad económica de Inter Miami no se tradujo en el liderazgo de la fase regular. El equipo de Florida terminó segundo en la Conferencia Este, detrás de Nashville SC, ganador de la Supporters' Shield con una masa salarial de 24,97 millones de dólares.

En el otro extremo aparece Philadelphia Union, con el presupuesto salarial más bajo de la competencia, de apenas 12,64 millones de dólares.

Mientras la MLS continúa incorporando figuras internacionales y aumentando su inversión económica, Messi permanece en lo más alto del ranking salarial, con una diferencia considerable respecto de sus principales perseguidores y un contrato que lo vincula con Inter Miami hasta 2028.