La iniciativa busca otorgarle a la Universidad Nacional de Santiago del Estero la titularidad del inmueble que utiliza desde hace casi tres décadas. El proyecto había sido presentado en 2021 por la exsenadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

Hoy 09:47

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece la transferencia a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) del edificio donde funciona la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. La iniciativa obtuvo media sanción y continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.

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La novedad fue comunicada por el senador nacional Gerardo Zamora, quien destacó que la universidad utiliza el inmueble desde hace casi treinta años y que, durante ese período, llevó adelante su crecimiento y desarrollo con recursos propios.

“La UNSE lo usa hace casi treinta años y lo hizo crecer con recursos propios. Faltaba que fuera suyo también en los papeles. ¿Qué sentido tenía que no lo fuera?”, expresó el legislador a través de sus redes sociales.

Zamora recordó además que el proyecto original fue presentado en 2021 por la entonces senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora y señaló que retomó la iniciativa para garantizar la continuidad de su tratamiento legislativo.

Tras la aprobación en la Cámara alta, el expediente deberá ser debatido por Diputados para completar el recorrido parlamentario. De convertirse en ley, la Universidad Nacional de Santiago del Estero podrá contar con la titularidad formal del inmueble en el que desarrolla sus actividades académicas la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.