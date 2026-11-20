El pequeño gato desapareció en inmediaciones de calle Granadero Saavedra, casi Posadas. Su familia pide colaboración para encontrarlo y solicita que quienes tengan información se comuniquen al número de contacto.

Hoy 10:00

Una familia busca desesperadamente a Oreo, un gatito de 8 meses que se perdió en el barrio Sarmiento y necesita regresar a su hogar.

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Según informaron, el animal desapareció en calle Granadero Saavedra, casi Posadas. Oreo es de pelaje blanco y negro, tiene una característica manchita negra en la nariz y, al momento de perderse, llevaba puesto un collar rojo.

Sus dueños apelan a la solidaridad de los vecinos y piden que cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre su ubicación pueda comunicarse para ayudar a encontrarlo.

Quienes puedan aportar datos sobre Oreo deben comunicarse al 3856151739.

La familia mantiene la esperanza de encontrarlo y pide compartir la búsqueda para que el gatito pueda volver pronto a casa.