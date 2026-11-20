Se sumó a los saludos por el nuevo aniversario del medio y resaltó su trayectoria informativa.
En el marco del 22° aniversario de Diario Panorama, el abogado Dr. Marcelo Castillo Gioya, hizo llegar sus felicitaciones al medio y destacó su crecimiento sostenido, su innovación tecnológica y su compromiso con la información.
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¡Feliz cumpleaños, Diario Panorama! Un afectuoso saludo a todos los integrantes de este gran equipo en su 22° aniversario. ¡Vamos por muchos años más! Todavía son muy jóvenes, sigan creciendo y manteniéndonos informados al instante. ¡Mis mejores deseos y muchos éxitos!
Dr. Castillo Gioya – Abogado