Independiente abrió la jornada con una contundente victoria sobre Normal Banda por 97-57. Esta noche habrá acción en tres escenarios, mientras que la fecha se completará la próxima semana.

Hoy 15:51

El Torneo Prefederal de Básquet de Santiago del Estero continuará este viernes con la disputa de tres encuentros correspondientes a la fecha 13, en una instancia importante de cara a los playoffs de la competencia.

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La jornada comenzó el jueves por la noche con la contundente victoria de Independiente BBC sobre Normal Banda por 97-57, en el estadio Dr. Israel Parnás. Con este resultado, el conjunto capitalino mantiene intactas sus chances de conseguir la ventaja de localía en los cuartos de final.

La actividad proseguirá este viernes desde las 22 horas, cuando Tiro Federal reciba a Red Star y Huracán se mida ante Juventud. En tanto, a partir de las 22.30, Jorge Newbery enfrentará a Colón.

La decimotercera fecha tendrá continuidad el próximo martes 24 de noviembre, desde las 22, con el enfrentamiento entre Belgrano y Mitre.

Finalmente, el miércoles 25, también a partir de las 22 horas, Quimsa recibirá a Fernández en el encuentro que marcará el cierre de la jornada del certamen provincial.