Los títulos soberanos en dólares registraron pérdidas promedio del 3,5% este viernes, mientras que el indicador de JP Morgan escaló hasta los 1.038 puntos básicos.

Hoy 16:22

Los activos financieros argentinos atraviesan una nueva jornada de fuertes pérdidas este viernes 20 de noviembre, en medio de la volatilidad de los mercados internacionales y una creciente aversión al riesgo por parte de los inversores.

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Los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera, negociados en Wall Street, registraron una caída promedio del 3,5%, acumularon pérdidas del 6% durante la semana y profundizaron su retroceso en lo que va de 2026, con una baja promedio del 17%.

En paralelo, el riesgo país, elaborado por JP Morgan, escaló 103 unidades hasta alcanzar los 1.038 puntos básicos, su nivel más elevado desde el 21 de octubre de 2025.

La tensión financiera también se trasladó al mercado cambiario, donde el dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.580.

Por qué vuelve a subir el riesgo país

La caída de los títulos públicos argentinos responde a una combinación de factores internacionales y domésticos, según especialistas del mercado financiero.

Entre los principales motivos aparecen el retroceso de los índices bursátiles de Wall Street, el incremento de las tasas de rendimiento de los bonos estadounidenses y las dificultades del Banco Central (BCRA) para recomponer sus reservas internacionales.

A esto se suma la incertidumbre política en torno a las elecciones presidenciales de 2027 y las perspectivas de continuidad del programa económico.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que los bonos argentinos registraron pérdidas superiores a las observadas en otros mercados emergentes, lo que refleja la incidencia de factores tanto externos como locales.

Preocupación por las reservas del Banco Central

Otro de los aspectos que genera atención entre los operadores financieros es la desaceleración en el ritmo de adquisición de divisas por parte del Banco Central.

Según Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, las compras diarias de dólares durante noviembre promediaron US$32 millones hasta el viernes 13, frente a los US$66 millones de octubre y los US$77 millones del promedio acumulado del año.

El especialista también advirtió que parte de esas adquisiciones estuvo acompañada por un crecimiento de las posiciones de cobertura cambiaria, un factor que debe considerarse al evaluar la evolución de las reservas netas.

Los vencimientos de deuda y los desafíos para 2027

La atención del mercado también está puesta en los próximos compromisos financieros que deberá afrontar el Gobierno nacional.

En enero de 2027, la Argentina deberá hacer frente a vencimientos por aproximadamente US$4.500 millones con bonistas privados, según precisó Botto.

Si bien la refinanciación de préstamos garantizados del Banco Central por US$6.000 millones permitió postergar parte de los compromisos hasta septiembre de 2028, persisten interrogantes sobre las necesidades de financiamiento del próximo año.

De acuerdo con estimaciones privadas de economistas del mercado local, la Argentina podría necesitar al menos US$8.000 millones de financiamiento adicional durante 2027.

En este contexto, la evolución de las reservas internacionales, el acceso al crédito y el comportamiento de los mercados externos serán factores relevantes para los inversores, mientras los bonos argentinos profundizan sus pérdidas y el riesgo país vuelve a ubicarse por encima de los 1.000 puntos básicos.