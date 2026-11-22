Un accidente ferroviario ocurrido en San Miguel de Tucumán dejó al conductor del automóvil con lesiones leves, según informaron fuentes policiales.

Hoy 17:16

El pasado sábado por la tarde, se registró un accidente ferroviario en San Miguel de Tucumán, en el que un tren embistió a un automóvil en la esquina de Bernabé Aráoz y pasaje 33 Orientales. El incidente tuvo lugar alrededor de las 17.40, cuando una locomotora impactó contra un Volkswagen Polo que era conducido por un hombre identificado como Gastón Parra.

El impacto provocó que el conductor del vehículo sufriera algunos golpes, aunque fuentes policiales confirmaron que las lesiones no revisten carácter de gravedad. El accidente generó preocupación en la comunidad, lo que llevó a un llamado al 911 para notificar sobre la posible gravedad de la situación y la eventual presencia de víctimas.

Como respuesta a la emergencia, se despachó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, que se encarga de atender incidentes en la vía pública. Afortunadamente, el conductor del automóvil, a pesar del impacto, no requirió atención médica de urgencia debido a la naturaleza leve de sus heridas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a este accidente, lo que ha suscitado cierta inquietud entre los habitantes de la zona. No se han precisado detalles sobre el recorrido que estaba realizando la locomotora ni si hubo demoras en el servicio ferroviario debido al incidente.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de los números de contacto para emergencias. En caso de un incidente en la vía pública, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 para la Policía o al 107 para solicitar asistencia del Servicio de Emergencias, que mantiene su operación las 24 horas, incluso durante los fines de semana.

Las medidas de seguridad en las intersecciones donde circulan trenes y vehículos son esenciales para prevenir este tipo de accidentes. Las autoridades competentes están evaluando la situación para implementar mejoras que incrementen la seguridad en la zona.