La conquista del Xeneize ante Atlético Mineiro elevó a 78 la cantidad de títulos internacionales de los clubes argentinos, contra 66 de los brasileños. Además, Estudiantes tendrá la posibilidad de ampliar la diferencia si se queda con la Copa Libertadores.

Hoy 17:21

La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 no solo significó el regreso del Xeneize a los primeros planos internacionales, sino que también amplió la ventaja de Argentina sobre Brasil en el historial de títulos continentales a nivel clubes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el triunfo por 2-0 frente a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, los equipos argentinos alcanzaron las 78 conquistas internacionales, mientras que los brasileños acumulan 66. De esta manera, Argentina le sacó 12 títulos de diferencia a su histórico rival y se mantiene como el país más ganador del continente.

El tercer lugar del ranking lo ocupa Uruguay, con 17 consagraciones, muy lejos de las dos principales potencias sudamericanas. Más atrás aparecen Colombia, Paraguay y Ecuador, con ocho títulos cada uno.

Cómo está el ranking de títulos internacionales por país

La diferencia entre Argentina y Brasil se construyó a partir de las conquistas de sus clubes en las distintas competencias oficiales organizadas por la Conmebol y la FIFA.

Argentina: 78 títulos internacionales.

78 títulos internacionales. Brasil: 66 títulos.

66 títulos. Uruguay: 17 títulos.

17 títulos. Colombia: 8 títulos.

8 títulos. Paraguay: 8 títulos.

8 títulos. Ecuador: 8 títulos.

8 títulos. Chile: 5 títulos.

5 títulos. Perú: 2 títulos.

En el caso argentino, las conquistas se distribuyen entre 25 Copas Libertadores, 12 Recopas Sudamericanas, 12 Copas Sudamericanas, nueve Copas Intercontinentales, siete Copas Interamericanas, seis Supercopas Sudamericanas, tres Copas Suruga Bank y tres Copas Conmebol, además de una Copa Mercosur.

Brasil, por su parte, cuenta con 25 Copas Libertadores, 13 Recopas Sudamericanas, cinco Copas Sudamericanas, cinco Copas Conmebol, cuatro Mundiales de Clubes, seis Copas Intercontinentales, tres Supercopas Sudamericanas, tres Copas Mercosur y dos Copas Suruga Bank.

Estudiantes puede ampliar la diferencia ante Palmeiras

La ventaja argentina podría crecer todavía más. El próximo sábado 28 de noviembre, Estudiantes de La Plata enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, en Montevideo.

Si el Pincha consigue quedarse con el trofeo, Argentina llegará a 79 títulos internacionales y estirará la diferencia a 13 conquistas sobre Brasil.

Además, una eventual Recopa Sudamericana 2027 entre dos equipos argentinos garantizará una nueva consagración para el país, independientemente de cuál de los dos se quede con el título. Así, el dominio argentino podría ampliarse todavía más en el próximo año.