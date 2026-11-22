Tras el respaldo público de Javier Milei a la senadora, la Casa Rosada intenta reducir las tensiones dentro del oficialismo.

Hoy 17:22

El Gobierno nacional busca dejar atrás las diferencias internas con Patricia Bullrich y concentrar sus esfuerzos en conseguir los apoyos legislativos necesarios para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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Después de varias semanas de tensiones entre la Casa Rosada y la jefa del bloque oficialista en el Senado, el presidente Javier Milei ratificó públicamente su respaldo a la exministra de Seguridad y descartó una ruptura política.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”, expresó el mandatario durante una entrevista televisiva.

Sus declaraciones fueron interpretadas como un gesto destinado a reducir las diferencias que habían surgido por los cuestionamientos de Bullrich a determinados aspectos del programa económico y de la estrategia política conducida por Karina Milei.

Una tregua en medio de las diferencias internas

Las tensiones se habían profundizado luego de que Bullrich difundiera una fotografía acompañada por legisladores nacionales, provinciales y porteños alineados con su conducción política.

En sectores cercanos a la secretaria general de la Presidencia, aquella imagen fue interpretada como una demostración de fuerza propia que podría derivar en la construcción de un proyecto político paralelo.

Sin embargo, tras las declaraciones del Presidente, la Casa Rosada evitó profundizar el conflicto, incluso después de que el diputado tucumano Mariano Campero abandonara el bloque de La Libertad Avanza y expresara su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Bullrich.

Este domingo, la senadora recibió a Campero y al intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola. Desde el Gobierno desvincularon la salida del legislador de la estrategia política de Bullrich y la atribuyeron a sus aspiraciones electorales en Tucumán.

Bullrich sigue entre los posibles nombres para acompañar a Milei en 2027

Pese a las diferencias de las últimas semanas, dentro del oficialismo no descartan que Patricia Bullrich pueda convertirse en la compañera de fórmula de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

Entre los nombres que también circulan aparecen los de Martín Menem, Sandra Pettovello y la senadora neuquina Nadia Márquez.

No obstante, desde la Casa Rosada aclararon que la decisión final corresponderá al Presidente y que todavía no existen definiciones sobre la conformación de la fórmula electoral.

Por su parte, Bullrich evita pronunciarse públicamente sobre eventuales candidaturas.

Una semana decisiva para el Gobierno en el Congreso

Por encima de las discusiones electorales, el oficialismo busca concentrar sus esfuerzos en dos objetivos inmediatos: la reforma electoral y la aprobación del Presupuesto 2027.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes para diagramar la última semana del período de sesiones ordinarias y definir la agenda legislativa de las extraordinarias previstas para diciembre.

El jueves 26 de noviembre, Bullrich tendrá la responsabilidad de conseguir la media sanción de la reforma electoral en el Senado, donde el oficialismo asegura contar con los votos necesarios tras las negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores.

Ese mismo día, en la Cámara de Diputados, el Gobierno buscará avanzar con el Presupuesto 2027, mientras que el miércoles Santilli presentará su primer informe de gestión ante el Senado.

En este contexto, la Casa Rosada apuesta a mantener la tregua interna y conseguir un respaldo parlamentario que le permita fortalecer su posición política de cara al próximo año electoral.