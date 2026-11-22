El asesor ejecutivo de Alpine destacó el rendimiento del piloto argentino, que terminó sexto e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1. Junto a Pierre Gasly, que finalizó quinto, le permitió a la escudería sumar 18 puntos y conseguir su mejor cosecha de la temporada.

Hoy 17:44

La gran actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas no pasó inadvertida en Alpine. Después de finalizar sexto y sumar ocho puntos, el piloto argentino recibió el reconocimiento de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, quien destacó su rendimiento y el de su compañero Pierre Gasly.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el dirigente italiano celebró el resultado conseguido por el equipo y resaltó el trabajo de sus dos pilotos. “Un fantástico resultado de Alpine. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y condujeron bien en una carrera que requirió mucha precisión y concentración”, expresó.

Briatore también valoró la importancia de esta actuación para recuperar la confianza después de una segunda mitad de temporada complicada. “Este resultado nos da mucho para ser optimistas y le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una dura racha de resultados”, agregó.

Alpine consiguió su mejor resultado de la temporada

La alegría del equipo francés tuvo motivos de sobra. Gasly terminó quinto y sumó diez unidades, mientras que Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición y aportó otros ocho puntos. En total, Alpine consiguió 18 unidades, su mejor cosecha en lo que va del campeonato 2026.

El asesor ejecutivo también hizo hincapié en el rendimiento colectivo y en la exigencia de la competencia en el circuito callejero estadounidense. “En conjunto, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, supone también nuestro mejor resultado en lo que va de temporada. ¡Enhorabuena!”, señaló.

El sexto puesto tuvo un valor especial para el argentino, ya que le permitió igualar su mejor resultado en la Fórmula 1, que había conseguido anteriormente en el Gran Premio de Canadá. Además, volvió a sumar después de seis carreras y alcanzó los 35 puntos en el campeonato de pilotos.

Qatar y Abu Dhabi, los últimos desafíos de Colapinto

Con el impulso de Las Vegas, Alpine buscará aprovechar las dos fechas que restan para cerrar la temporada. La próxima parada será el Gran Premio de Qatar, del 27 al 29 de noviembre, mientras que el campeonato finalizará con el Gran Premio de Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre.

La escudería francesa también mantiene la pelea por el quinto puesto en el campeonato de constructores. Tras la cosecha en Estados Unidos, quedó a 27 puntos de Racing Bulls, por lo que intentará seguir descontando en las últimas dos carreras del año.