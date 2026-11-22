El entrenador argentino del Manchester United tuvo un estreno para el olvido en los Diablos Rojos, que cayeron 4-0 en Anfield.

Hoy 16:34

El debut de Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United terminó con una dura goleada por 4-0 frente a Liverpool por la Premier League. Después del encuentro en Anfield, el técnico argentino habló sobre el resultado, cuestionó la decisión arbitral que dejó a su equipo con diez jugadores y reconoció el difícil momento que atraviesa el conjunto de Manchester.

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La jugada que cambió el desarrollo del clásico ocurrió a los ocho minutos, cuando Leny Yoro fue expulsado por una infracción sobre Alexander Isak. La decisión condicionó el planteo de Pochettino, que rápidamente quedó en desventaja numérica y recibió dos goles antes del cuarto de hora, convertidos por Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz.

Al finalizar el encuentro, el entrenador no ocultó su frustración por el resultado y calificó el estreno como una experiencia muy difícil. “Fue muy doloroso. Nos duele la derrota, pero necesitamos levantar la cabeza y traducir esa rabia en energía para empezar a preparar el próximo partido”, expresó.

Pochettino cuestionó la expulsión de Leny Yoro

El técnico también puso el foco en la decisión del árbitro y consideró que la jugada debía analizarse teniendo en cuenta una acción previa. Según su interpretación, hubo una infracción sobre Bryan Mbeumo que podría haber sido sancionada como penal.

“Es una decisión difícil, y quizá no compartamos, pero no podemos hablar mucho más del partido. Fuimos once contra diez desde el inicio”, manifestó Pochettino, quien consideró que la expulsión modificó la preparación y el desarrollo del encuentro.

Además, insistió en que la acción debía revisarse con las herramientas disponibles. “Si la falta de Yoro era de roja, la falta sobre Mbeumo era penalti”, sostuvo el entrenador argentino, al referirse a la jugada previa que reclamó su equipo.

Manchester United sigue en zona de descenso

La derrota profundizó el complicado presente del Manchester United, que permanece en la zona de descenso de la Premier League. El equipo acumula apenas ocho puntos en once jornadas y ocupa el puesto 19 de la clasificación.

Por su parte, Liverpool aprovechó la superioridad numérica y completó la goleada con los tantos de Rio Ngumoha, a los 66 minutos, y Víctor Muñoz, a los 82.

Pochettino tendrá ahora la misión de levantar a un equipo golpeado y comenzar a sumar puntos para salir de los últimos puestos. El entrenador sabe que el desafío será importante y buscará transformar la bronca por el resultado en una oportunidad para mejorar de cara a los próximos compromisos.