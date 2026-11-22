La consagración del Xeneize ante Atlético Mineiro modificó el reparto de plazas para los torneos internacionales del próximo año.

Hoy 18:00

La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 no solamente significó un nuevo título internacional para el conjunto de la Ribera, sino que también provocó un movimiento importante en la distribución de los cupos para las competencias continentales de 2027.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla y, como ya tenía asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual, liberó una plaza que generó un efecto dominó entre los clubes argentinos.

Uno de los principales beneficiados fue Argentinos Juniors, que pasó de la segunda fase previa a la fase de grupos de la Libertadores. También Independiente Rivadavia consiguió el acceso al repechaje del máximo certamen continental, mientras que Platense aseguró su participación por ser finalista de la Copa Argentina, torneo en el que enfrentará justamente a Boca.

Los clasificados a la Copa Libertadores 2027

Con los movimientos producidos después de la consagración del Xeneize, así quedó el panorama de los equipos argentinos que tienen asegurada su participación en la próxima edición:

Boca: fase de grupos, campeón de la Copa Sudamericana.

fase de grupos, campeón de la Copa Sudamericana. Belgrano: fase de grupos, campeón del Torneo Apertura.

fase de grupos, campeón del Torneo Apertura. Rosario Central: fase de grupos, por tabla anual.

fase de grupos, por tabla anual. Argentinos Juniors: fase de grupos, por tabla anual.

fase de grupos, por tabla anual. Platense: fase de grupos, por la Copa Argentina.

fase de grupos, por la Copa Argentina. Independiente Rivadavia: segunda fase previa, por tabla anual.

Todavía resta definir el cupo correspondiente al campeón del Torneo Clausura 2026. Además, Estudiantes de La Plata tendrá la posibilidad de clasificarse si conquista la actual Copa Libertadores, en cuya final enfrentará a Palmeiras.

Así se distribuyen los lugares para la Copa Sudamericana

El movimiento de plazas también benefició a varios equipos que pelean por participar en el segundo torneo continental. Por el momento, los clasificados a la Copa Sudamericana 2027 son:

Gimnasia y Esgrima La Plata .

. Vélez Sarsfield .

. River Plate .

. Instituto de Córdoba .

. Lanús .

. Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, el panorama todavía puede cambiar. Si Estudiantes gana la Libertadores, liberará su lugar en la Sudamericana y ese cupo pasará a Barracas Central, que ocupa el siguiente puesto disponible en la tabla anual.

Por su parte, Independiente también conserva posibilidades de clasificarse. El Rojo necesita que se liberen nuevas plazas y que se den determinadas combinaciones en el cierre del Torneo Clausura.

El cierre del campeonato definirá los últimos lugares

Con los playoffs del Clausura en marcha y las finales internacionales todavía pendientes, la distribución definitiva de los representantes argentinos se conocerá una vez que terminen las competencias de la temporada.

La consagración de Boca ya modificó el escenario y permitió que varios clubes aseguraran su presencia internacional. Ahora, los resultados del Clausura y de la final de la Libertadores serán determinantes para conocer quiénes completarán la lista de representantes argentinos en 2027.