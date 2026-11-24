El Torneo de Confraternidad de Federaciones del NOA se disputará el 5 y 6 de diciembre en la Capital del Rosquete. El certamen fue presentado oficialmente en la Secretaría de Deportes y reunirá a jóvenes futbolistas de la región.

Hoy 11:09

La ciudad de Loreto se prepara para recibir una importante competencia de fútbol juvenil. Este martes se realizó la presentación oficial del Torneo de Confraternidad de Federaciones del NOA Sub-15, que se desarrollará los próximos 5 y 6 de diciembre, con la participación de equipos de Santiago del Estero, Salta y La Rioja.

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El lanzamiento tuvo lugar en la Secretaría de Deportes de Santiago del Estero, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas ligas de fútbol del interior. El certamen cuenta con la organización de la Federación Provincial de Fútbol y el Consejo Federal de la AFA.

Durante las dos jornadas competirán el Seleccionado de Chilecito (La Rioja), el Seleccionado de la Liga de Güemes (Salta) y Social y Deportivo Cebollita de Loreto, que obtuvo su clasificación tras consagrarse campeón provincial.

La competencia permitirá reunir a jóvenes talentos del fútbol regional y ofrecerá a Loreto la oportunidad de albergar un evento deportivo de relevancia para las categorías formativas.

Autoridades destacaron la importancia del torneo

La presentación contó con la participación del secretario de Deportes, Carlos Dapello; el vicepresidente de la Federación Provincial de Fútbol, Francisco Pece; el intendente de Loreto, Ramón González; y el director de Deportes de la ciudad, Luis Griguelli.

También estuvieron presentes representantes de las ligas Termense, Loretana, del Noroeste, Añatuyense, Pellegrinense, Santiagueña y Copeña, además de referentes del fútbol femenino y de Social y Deportivo Los Cebollitas.

Durante el acto, Dapello destacó el rol social del deporte y la importancia de que competencias de este nivel se desarrollen en el interior de la provincia.

Por su parte, Pece valoró el trabajo de los clubes y dirigentes, especialmente de las instituciones del interior, para concretar la organización del certamen.

El intendente Ramón González también expresó su satisfacción por la posibilidad de recibir a las delegaciones participantes.

"Para la ciudad de Loreto será una linda oportunidad para mostrarle al país que tenemos la posibilidad de realizar un evento de primer nivel, donde los chicos serán los más beneficiados", sostuvo.

Además, remarcó: "Es una política que trazamos en el deporte, y que tiene un objetivo claro, en contribuir al crecimiento de las entidades deportivas en su rol social".

De esta manera, Loreto se prepara para vivir dos jornadas de fútbol juvenil, con la participación de representantes del NOA y el protagonismo de jóvenes deportistas que buscarán destacarse en el Torneo de Confraternidad Sub-15.