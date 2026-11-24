El Apache tendrá su homenaje el próximo 20 de diciembre en el estadio de Boca. La organización confirmó las fechas de venta, los medios de pago y algunos de los invitados especiales, aunque todavía no se conocen los precios de las localidades.

Hoy 00:37

Carlos Tevez tendrá su esperada despedida del fútbol el próximo domingo 20 de diciembre, con un partido homenaje en La Bombonera, el estadio donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera. A menos de un mes del evento, la organización dio a conocer los detalles para adquirir las entradas y confirmó la presencia de varias figuras internacionales.

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El encuentro reunirá a excompañeros, amigos y referentes del fútbol que compartieron distintos momentos de la trayectoria del Apache. Entre los nombres confirmados aparecen Martín Palermo, Sergio Agüero y Gianluigi Buffon, entre otros.

Cuándo salen a la venta las entradas para la despedida de Tevez

La venta general de entradas comenzará el viernes 27 de noviembre, a las 12, a través de la plataforma oficial apache.fantixtickets.com, y estará sujeta a la disponibilidad de localidades.

Los interesados podrán abonar mediante MODO y Mercado Pago, utilizando tarjetas de crédito, débito o dinero disponible en sus cuentas.

Además, habrá una promoción de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina, siempre que la operación se realice a través de MODO. El beneficio incluye el valor de la entrada y el cargo por servicio.

La organización indicó que la comercialización se dividirá en dos etapas según el medio de pago, aunque en la información difundida no se precisó cuándo comenzará la primera.

En cualquiera de las instancias, cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas.

Cuánto cuestan las entradas

Por el momento, los precios de las localidades no fueron confirmados. Se espera que la organización informe los valores correspondientes a cada sector del estadio antes del inicio de la comercialización.

Cómo recibir y utilizar las entradas

Una vez concretada la compra, los tickets estarán disponibles dentro de las siguientes 24 horas en la aplicación oficial ADIOS APACHE.

Para acceder, los compradores deberán iniciar sesión con el mismo correo electrónico utilizado durante la operación. La plataforma permitirá mantener una sola sesión activa por usuario.

También estará habilitada la posibilidad de transferir entradas a otra persona hasta el inicio del partido, siempre que no hayan sido utilizadas y que exista conexión a internet.

Una vez que el destinatario acepte la transferencia, la operación será definitiva y no podrá revertirse.

Los invitados confirmados para la despedida de Carlos Tevez

El partido homenaje contará con la presencia de reconocidas figuras que compartieron distintos momentos de la carrera del Apache.

Hasta el momento, los invitados anunciados son:

Martín Palermo.

Gianluigi Buffon.

Sergio Agüero.

Leandro Paredes.

Rio Ferdinand.

Rolando Schiavi.

De esta manera, La Bombonera se prepara para una jornada especial el 20 de diciembre, cuando Carlos Tevez volverá a ser protagonista frente a los hinchas de Boca en un encuentro que reunirá a grandes nombres del fútbol argentino e internacional.