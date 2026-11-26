El Apache expresó su deseo de compartir la delantera con dos de los máximos ídolos de Boca en el partido homenaje que se realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera.

Hoy 14:32

Tras confirmarse la presencia de Lionel Messi en su partido despedida, Carlos Tevez reveló otro de sus grandes deseos para la jornada del próximo 20 de diciembre: volver a compartir una cancha con Juan Román Riquelme y Martín Palermo.

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El Apache agradeció la predisposición del actual presidente de Boca Juniors desde el inicio de los preparativos y aseguró que tendrá a disposición una camiseta para participar del encuentro, aunque también podrá disfrutar de la celebración desde su palco.

Sin embargo, Tevez no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de reunir a tres de los grandes referentes de la historia del Xeneize. “Yo me imagino a Román, a Martín y a mí arriba. Sería un sueño”, manifestó el exdelantero.

Por el momento, la participación de Riquelme dentro del campo de juego no está confirmada y dependerá exclusivamente de la decisión del mandatario de la institución.

Por otra parte, el Apache dejó en claro que su despedida estará alejada de las diferencias políticas que mantuvo con el actual presidente y remarcó que pretende disfrutar de una celebración junto a todos los hinchas del conjunto de La Ribera.

Con la presencia de figuras nacionales e internacionales, el encuentro del domingo 20 de diciembre en La Bombonera promete convertirse en una jornada inolvidable para los simpatizantes de Boca, que tendrán la oportunidad de despedir a uno de sus grandes ídolos.