El conductor, de 25 años, sufrió lesiones leves tras el accidente ocurrido durante la madrugada. El tránsito permanece parcialmente interrumpido por la carga derramada.

Hoy 09:00

Un camión que transportaba una importante carga de arena protagonizó un violento vuelco durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Provincial 21, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Añatuya. Como consecuencia del siniestro, el tránsito permanece parcialmente interrumpido debido a que parte de la carga quedó desparramada sobre la calzada.

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El vehículo era conducido por Diego Romero, un joven de 25 años oriundo de la provincia de Santa Fe, quien sufrió golpes y heridas de carácter leve tras el accidente.

Según trascendió, el pesado transporte y su acoplado terminaron volcados sobre un lateral de la ruta y la banquina, mientras que la arena que trasladaba quedó esparcida sobre el pavimento y sectores aledaños.

Tras el hecho, el conductor recibió asistencia por parte de personal de la ambulancia municipal que acudió al lugar.

En tanto, efectivos policiales trabajaron en la zona para resguardar el sector y organizar la circulación vehicular, ya que el vuelco y la carga derramada obligaron a mantener habilitada solamente media calzada.

Ante esta situación, se solicita a los conductores que transiten por la Ruta Provincial 21 reducir la velocidad, circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.