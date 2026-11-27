La actriz australiana vuelve a interpretar al personaje que encarnó en "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino.

Hoy 09:04

Margot Robbie volvió a ponerse en la piel de Sharon Tate en una participación especial en "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", la nueva película dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt. El regreso de la actriz fue una de las sorpresas de la continuación de "Había una vez en Hollywood", que llegó a los cines en formato IMAX el 25 de noviembre.

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La aparición recupera el universo alternativo creado por Quentin Tarantino en la película de 2019, en la que la historia de Sharon Tate toma un rumbo diferente al de los acontecimientos reales de 1969. En aquella producción, Robbie interpretó a la actriz estadounidense, quien en esta versión sobrevive al ataque de los integrantes de la Familia Manson.

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En la nueva película, ambientada en 1977, Tate aparece en un comercial televisivo de la marca ficticia de cigarrillos Red Apple. La escena ocurre mientras Cliff Booth, el personaje de Pitt, mira televisión junto a su padre, Gus, interpretado por Peter Weller. Al reconocer a la actriz en la pantalla, el personaje no puede evitar sonreír.

Margot Robbie interpretando a Sharon Tate.

El cameo fue una de las sorpresas de la producción, ya que las expectativas estaban centradas principalmente en el regreso de Pitt y en la posibilidad de volver a encontrarse con otros personajes de la película original.

Una continuación del universo de Tarantino

"The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" retoma la historia ocho años después de los acontecimientos de "Había una vez en Hollywood". En esta oportunidad, Cliff ya no trabaja como doble de riesgo, pero continúa vinculado a la industria cinematográfica de Los Ángeles y se convierte en una suerte de solucionador de problemas para figuras del espectáculo.

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La película cuenta con un guion de Quentin Tarantino y dirección de David Fincher. El elenco incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Timothy Olyphant, entre otros.

La producción tuvo un estreno especial en salas IMAX el 25 de noviembre y llegará a Netflix el 23 de diciembre.

Para Robbie, el regreso también representa una nueva conexión con uno de los papeles más reconocidos de su carrera. Su interpretación de Sharon Tate en 2019 fue parte de una película que obtuvo diez nominaciones al Oscar y le permitió compartir pantalla con figuras como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.