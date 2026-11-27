Los estudios mantienen un enfrentamiento por los nombres de dos producciones que podrían llegar a los cines en noviembre de 2027. La actriz protagoniza "Nasty", un drama psicológico cuyo título tiene una gran similitud con "Naughty", la comedia navideña encabezada por Jennifer Aniston.

Hoy 09:00

Una disputa poco habitual enfrenta a Warner Bros. y Universal Pictures por los títulos de dos películas que podrían estrenarse con pocas semanas de diferencia. El conflicto tiene como protagonistas indirectas a Jenna Ortega y Jennifer Aniston, ya que ambas encabezan producciones cuyos nombres son prácticamente sinónimos: "Nasty" y "Naughty".

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Según informó Variety, Universal considera que tiene prioridad sobre el uso del título "Naughty", registrado ante la Motion Picture Association (MPA) en 2023. La película, dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Aniston junto a Peter Dinklage, tiene previsto su estreno para el 5 de noviembre de 2027.

Del otro lado está "Nasty", un drama psicológico dirigido por Mary Bronstein y protagonizado por Jenna Ortega y Rose Byrne. Aunque todavía no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, distintas fuentes vinculadas al proyecto señalan que también apunta a noviembre del próximo año.

Las historias son muy diferentes. En "Naughty", Aniston interpreta a una madre soltera que necesita convencer a Papá Noel para que declare en una audiencia de divorcio. "Nasty", en cambio, sigue a una gimnasta de élite que busca conseguir un lugar en el equipo olímpico mientras enfrenta la manipulación de su entrenadora.

Una disputa que podría llegar a una instancia formal

La preocupación de ambos estudios es que la semejanza entre los nombres pueda generar confusión entre los espectadores. Universal sostiene que su película tiene prioridad por haber registrado primero el título, por lo que considera que "Nasty" debería cambiar de nombre o modificar su fecha de estreno.

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El sello Clockwork, la nueva división independiente de Warner Bros. encargada de distribuir la película de Ortega, ya habría presentado dos títulos alternativos ante la MPA. Sin embargo, los realizadores no estarían interesados en utilizarlos.

El conflicto podría derivar en una revisión del Title Registration Bureau, el organismo de la MPA encargado de resolver disputas por títulos cinematográficos. Sus decisiones en materia de arbitraje son vinculantes para los estudios involucrados.

La situación tiene un dato adicional: LuckyChap, la compañía de producción de Margot Robbie, participa en ambos proyectos. Por ese motivo, sus responsables trabajan para encontrar una salida que permita que las dos películas conserven sus nombres y puedan estrenarse sin llegar a una instancia de arbitraje.

Por el momento, ni Universal ni Clockwork realizaron comentarios públicos sobre el enfrentamiento.