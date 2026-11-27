Durante los festejos por el 159° aniversario de Yuchán, el vicegobernador encabezó el acto central, entregó cinco viviendas sociales y destacó la inversión provincial en educación y la continuidad de las políticas públicas en el interior.

Hoy 12:38

En el marco de los festejos por el 159° aniversario de Yuchán, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder encabezó el acto protocolar, entregó cinco nuevas viviendas sociales y ratificó la defensa del federalismo frente al difícil contexto nacional.

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Acompañado por el comisionado municipal anfitrión, Jonathan Reinaga; el diputado provincial Carlos Hazam; el secretario legislativo, Dr. Luis Herrera; la intendenta de Suncho Corral, Soledad Blanco, y comisionados de la zona, el mandatario transmitió el respaldo del gobernador Elías Miguel Suárez y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

Viviendas sociales y legado de gestión

En la oportunidad, las autoridades entregaron las unidades habitacionales enmarcadas en el programa instituido en 2014 por la entonces gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora para erradicar el Chagas y garantizar techos dignos en cada lugar de origen. Silva Neder destacó que la comuna local superó las 150 viviendas construidas y reconoció la continuidad institucional entre los ocho años de gestión de Dante Reinaga y el actual compromiso de Jonathan Reinaga.

No al centralismo y defensa del interior

Silva Neder señaló la falta de acompañamiento nacional: "Hay un Gobierno nacional que centralizó sus esfuerzos mirando solamente los intereses portuarios y dándole la espalda a las 23 provincias". Como contrapartida, reivindicó el modelo iniciado por Gerardo Zamora y continuado por Elías Miguel Suárez, basado en el equilibrio financiero y la presencia estatal en los 27 departamentos.

Asimismo, destacó la importancia de la paz social en la provincia: "En Santiago del Estero son vitales el diálogo, los consensos y la confraternidad entre todas las instituciones para seguir sosteniendo el crecimiento y el desarrollo".

Inversión educativa y cumplimiento del calendario

Durante el acto central, el vicegobernador valoró el cumplimiento de los días de clases en este ciclo lectivo 2026 y subrayó el esfuerzo presupuestario provincial: "Convencidos de que la educación es la principal herramienta de transformación, año tras año superamos el piso constitucional del 30% y hoy llegamos a una inversión del 34%; de cada 100 pesos que tiene la provincia, 34 garantizan la educación", remarcó.